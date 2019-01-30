Шанси збільшуються: конкурс "Міс Україна" змінює вимоги до зросту учасниць

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com/missukraine_official)

Позмагатися за корону першої красуні зможе більша кількість українок

З недавніх пір до конкурсу краси "Міс Україна" допустили дівчат середнього зросту, про це повідомили на офіційному сайті заходу. Якщо раніше поборотися за звання найкрасивішої українки могли дівчата, чий зріст становив не менше 170 см, а вік від 17 до 24 років, то з 29 грудня 2019 року організатори скорегували правила і дозволили спробувати щастя і тим, чий зріст трохи менше. Тепер у конкурсі можуть брати участь дівчата у віці від 17 до 25 років, зростом від 168 см.

Таке рішення нацкомитет конкурсу прийняв не випадково, а тому що вимоги міжнародних конкурсів краси теж були переглянуті.

Тепер до конкурсу Miss World допускаються учасниці від 17 до 27 років, а їх зріст повинен бути не нижче, ніж 166,7 см. В конкурсі Miss Earth вік учасниць: від 18 до 25 років, зріст - від 167,64 см. У конкурсі Miss International вік від 17 до 27 років, зріст учасниць від 168 см.

Фото: (instagram.com/missukraine_official)

Нові допустимі показники зросту і віку тепер відповідають міжнародним вимогам і дозволять учасницям Міс Україна поборотися за будь-яку з трьох корон в трьох найголовніших міжнародних конкурсах краси.

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