Секрети краси Кейт Міддлтон: що робити, щоб виглядати карколомно

Все про правила харчування та спортивний режим герцогині Кембриджської

Безупречные манеры, утонченный стиль, стройная фигура, сияющая кожа и неизменная улыбка на лице... 37-летняя Кейт Миддлтон, которая ранее восхитила воздушным платьем Gucci, – пример для подражания миллионов женщин во всем мире. И один из самых важных вопросов, которыми задаются поклонницы знаменитости – как матери троих детей удается сохранять такую точеную фигуру? Что ж, все очень просто.

Секреты питания Кейт Миддлтон

Очаровательная Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Традиции королевской семьи не предусматривают, что супруга принца Уильяма будет давать интервью. Особенно о своем образе жизни и диете. Тем не менее, благодаря разным источникам, приближенным ко дворцу, информация о любимой еде Кейт попала в сеть. Итак. Главные правила ее питания – чистота и простота. Она включает в рацион много свежих овощей и фруктов. Также в рационе любимицы Британии много постных белков и полезных жиров.

Утром и в течение дня она выпивает смузи, главные ингредиенты которого: шпинат, салат, порошок мате, кориандр, черника, а также спирулина – источник массы полезных микроэлементов, отвечающих, кроме всего прочего, за красоту кожи и сияние волос.

Еще одно любимое блюдо герцогини: ягоды, взбитые с миндальным молоком. Кстати, от обычного молока и молочных продуктов Кейт отказалась. Если ей нужно быстро вернуться в форму, она придерживается знаменитой системы питания по Дюкану. Именно эта диета, по словам Кейт, помогла ей в кратчайшие сроки вернуться в форму после родов.

Спорт

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Второй секрет красоты и стройности Кейт – регулярные физические нагрузки. К слову, от личного тренера она отказалась. В ежедневную фитнес-рутину герцогини включены кардиотренировки, гантели, бег. А еще она большая любительница простых, но действенных упражнений. Кстати, самое любимое их них – планка в ее разных вариациях: для пресса, боковых мыщц живота и спины.

Из других активностей, которые уже давно стали частью жизни Кейт Миддлтон: гольф, теннис и верховая езда. Также, по словам инсайдера, она просто обожает йогу: этот вид занятий не только помогает держать в тонусе мышцы всего тела, но и успокаивает ум, избавляет от стресса и расслабляет. Кстати, несмотря на то что Кейт уделяет физическим нагрузкам действительно много времени, ее семья никак этому не препятствует. А даже наоборот – способствует. К примеру, иногда за компанию с Кейт на мини-пробежку отправляется маленькая Шарлотта и их кокер-спаниель Лупо.

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