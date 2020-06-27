Щастя для волосся: переможниця Холостяк-10 розкрила особисті секрети догляду за локонами

Переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова може похвалитися не тільки струнким і підтягнутим тілом і виточеною фігурою, але і розкішною шевелюрою. Довге й густе волосся дівчини – предмет захоплення її шанувальників. Даша вирішила відповісти на питання, що часто задаються по догляду за волоссям та розсекретити свої б'юті-ритуали.

Дівчина показала "ліфтолук", на якому відображена в літьому чорному платті з сіро-сріблястим вставками на рукавах і асиметрично розташованими великими металевими гудзиками. Вона доповнила образ білої місткою сумочкою і відкритими босоніжками зі стразами. Її волосся було гладенько зачесане на рівний проділ.

"Не буду приховувати, що генетика грає не останню роль і мені з нею пощастило. Але! Будь генетику можна зіпсувати відсутністю догляду або неправильним доглядом. Я п'ю вітаміни і намагаюся максимально багато їх вживати з продуктів (риба, горіхи, бобові, зелені овочі, устриці, до речі, теж корисні).

Даша Ульянова показала ошатний літній образ (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Намагаюся рідше сушити волосся феном. Якщо цілий день вдома, можу нанести на волосся кокосову олію. Роблю процедуру на вологі волосся.

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Раз на місяць роблю "щастя для волосся" - це найкраще, що зі мною траплялося. Але! Важливо знайти хорошого майстра, який завдасть на вашу голову якісний склад. Для миття використовую тільки професійні лінійки. Ніякого массмаркета! Ще одне, багато залежить від гребінця, вибирайте теж професійні, які не видирають і не ламають волосся", - детально описала Даша.

Нагадаємо, що раніше ведучий шоу Холостяк пояснив, чому не склалася пара Макса Михайлюка та Даші Ульянової.