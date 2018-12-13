Різноманітно і збалансовано: які продукти потрібно їсти вагітним

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Також повідомляється, які продукти варто виключити з раціону майбутнім мамам

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун склала список продуктів, які обов'язково повинні бути в раціоні вагітних жінок. Свої рекомендації вона опублікувала на сторінці Facebook.

Уляна Супрун розповіла, що харчування вагітних жінок має бути різноманітним і збалансованим і очікування дитини – прекрасний привід для того, щоб оздоровити гастрономічні звички всієї родини.

Вона зазначила, що на початку вагітності раціон сильно міняти не обов'язково, хоча саме в цей період можуть з'явитися різні несподівані бажання – солоного, кислого, солодкого. Це пов'язано з гормональною перебудовою організму. Супрун не рекомендує зловживати такими продуктами, щоб не нашкодити організму.

Під час токсикозу першого триместру потрібно приймати їжу кожні 2-3 години, невеликими порціями. При цьому їжу потрібно не сильно розігрівати і перетирати.

У другому і третьому триместрі потрібно поставитися до раціону більш серйозно. З раціону потрібно виключити солодощі, які містять тартразин – зафарбовані газовані солодкі напої, копченості, зафарбовані креми, жувальні гумки і цукерки, карамель, консерви, міцний чорний чай і міцну каву.

В цей період обов'язково потрібні їсти овочі та фрукти під час усіх прийомів їжі і перекусів. Бажано вживати їх у чистому, не обробленому вигляді. Не пастеризований сік пити не рекомендується.

Також потрібно їсти різні злаки і вибирати ті, в яких низький рівень солі і цукру. Уляна Супрун рекомендує звертати увагу на маркування продуктів – там повинні бути цільні злаки і велика кількість харчових волокон.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Для того, щоб уникнути запорів, у щоденному раціоні має бути 20-35 грам клітковини, при чому отримувати її потрібно саме із продуктів, а не з добавок.

Уляна Супрун радить включити в раціон молочні продукти – від 500 мл в добу. Корисно їсти сир і йогурти. Жирність має бути низькою.

Обов'язково в раціоні має бути м'ясо. Проте вживання м'ясних продуктів (сосиски, ковбаса, паштети) варто обмежити. Також в раціоні повинні бути бобові, риба, яйця і горіхи.

З вітамінів Уляна Супрун рекомендує приймати додатково фолієву кислоту, яку варто почати приймати ще до настання вагітності і обов'язково пити її протягом усього першого триместру вагітності.

Крім того, в раціоні вагітних жінок повинен бути обов'язково вітамін D, залізо і цинк. Однак в. о. міністра рекомендує отримувати ці вітаміни з збалансованої їжі.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Супрун розповіла про продукти з корисними бактеріями.

А також писали про те, що Уляна Супрун розповіла, як правильно міряти температуру.

Відео: РБК-Україна