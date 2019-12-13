Просто і енергоємне: Аніта Луценко показала вправу для похилих плечей і рівної спинки (відео)

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

За словами Аніти Луценко, вправа хоч і проста, але енергоємна

Аніта Луценко навіть під час періоду активних зйомок не забуває балувати шанувальників корисними відео-порадами. Зазначимо, що відома українська фітнес-тренер є ведучою популярного проекту про схуднення - Зважені та щасливі 9 сезон. До речі, днями пройшов вже 16-й випуск, за результатами якого проект покинув Олександр Гончаров. Нагадаємо, що цього тижня Аніта відправила учасників шоу на курорт. Але не для засмаги, а в кращих традиціях Зважених та щасливих. Також вони відвідали своє перше світський захід у компанії зірок і журналістів – прес-показ першого випуску проекту.

Однак крім ТБ-проекту Аніта також встигає займатися власними проектами. На цей раз фітнес-тренер пропонує приділити увагу поставі і рук. Нова вправа від Луценка спрямована на зміцнення рук, плечей, а також м'язів спини.

“Проста, але енергоємна вправа, а отже воно спалює зайві ккал і розправляє плечі (як я люблю), і добре працює зі всієї задньою частиною тіла і руками! 2 підходи по 20 разів! Видих під час дотику! Виконала - став", - коментує відео Аніта.

Відео: instagram.com/anitasporty

До речі, буквально днями Аніта також здивувала шанувальників яскравою зміною іміджу. Мало того, що тренер вирішила коротко підстригтися. Луценко також зважилася на вау-експеримент та перефарбувалася у рожевий колір.

Яскрава Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 15-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 15 від 05.12.2019

У шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 15 від 05.12.2019 назріває серйозне змагання за місце в півфіналі на наступному тижні. Щоб не вилетіти, чоловікам доведеться сісти за кермо трактора і... влаштувати перегони. У цьому змаганні основний удар приймуть дівчата. Їм дісталася нелегка роль штурманів, тільки сидіти вони будуть не поруч з партнером, а на п'яти шинах, прив'язаних до транспортних засобів. Кожна покришка – голос проти пари під час голосування. Завдання дівчат: зняти їх все прямо під час руху. Як команди витримають перевірку швидкістю? Хто заслужить покарання від табору схуднення? І кому цей конкурс буде коштувати місця в проекті? Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2019 випуск 15 на нашому YouTube-каналі.