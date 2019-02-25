Попа як горіх: експерт розвіяла міфи про сідниці

Важлива інформація для тих, хто хоче мати красиву пружну попу

Какая девушка не мечтает иметь стройную и подтянутую фигуру, а также упругую как орех попу. Однако существует немало мифов о том, что можно и нельзя делать в погоне за формами мечты.

Эксперт по похудению и здоровому питанию Катя Медушкина, которая ранее дала советы, как добиться плоского живота, рассмотрела на своей странице в Instagram основные мифы о ягодицах.

Миф 1. Упражнения на ягодицы сделают мою попу круглой.

Начнем с главного. Генетика - это то, на что в первую очередь нужно обратить внимание, когда речь идет о пятой точке. Помните, что широкий таз нельзя сузить тренировками. Попу формирует большая ягодичная мышца. Форму мышцы радикально изменить нельзя – она дана нам генетически. Но над ней можно работать - физические упражнения помогут увеличить ягодичные мышцы до определенного уровня.



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Фото: (pixabay.com)

Миф 2. Приседания со штангой могут сделать вас перекачанной и мужеподобной.

Чтобы выглядеть, как культуристки, или, как считают многие, перекачаться, нужно потреблять гормональные препараты в большом количестве. А тем, кто приседает, такое точно не грозит, даже если вы будете проводить со штангой день и ночь.



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Фото: (unsplash.com)

Миф 3. Можно накачать ягодицы не накачивая ноги.

Хотите накачать ягодицы, но не трогать при этом ноги? Увы, все самые эффективные упражнения на попу активно затрагивают и бедра. Есть, конечно, изолированные упражнения на эту часть тела - разгибание ног в тренажере сидя, ягодичный мостик, шаги на высокую платформу и т.д. С их помощью можно укрепить ягодицы, минимально воздействуя на мышцы бедра, но не более. Это совсем не значит, что изолированные упражнения вообще не нужно делать. Они нужны, но лишь в дополнение к основным - выпадам, приседаниям и становой тяге.

Фото: (unsplash.com)

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Миф 4. Делая много повторений, можно уменьшить ягодицы.

Раз и навсегда запомните - чтобы уменьшить ягодицы, нужно сбросить лишний вес! То есть уменьшить их объем за счет уменьшения количества подкожного жира во всем теле. Выполняя много повторений, мы укрепляем мышцы, делаем их более выносливыми. Такой метод тренировок годится для тех, кто хочет сделать свои ягодицы более плотными и упругими.

Напомним, диетолог Альбина Комиссарова назвала коварные привычки, которые мешают сбросить вес.

Кстати, эксперт по похудению Катя Медушкина рассмотрела основные причины того, почему тренировки не помогают похудеть.

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