Топ-25 продуктів для міцного імунітету: список від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, які продукти варто включити в меню на постійній основі

Літо – урожайний час, коли на столі з'являються в достатку овочі і фрукти. Але яким з них віддати перевагу, щоб отримати не лише задоволення, але і користь? Дієтолог-нутриціолог Ганна Нікольська склала рейтинг особливо корисних продуктів, які варто включити в раціон на постійній основі.

На сторінці в Instagram вона розповіла про так звані нутритивно-щільні продукти, багатих корисними речовинами і вітамінами, які допоможуть зміцнити імунітет.

"Якщо ви з'їсте тортик або стейк, то отримаєте певну кількість калорій, яке дасть Вам тимчасовий приплив енергії, але ви не отримаєте не мікрограма корисних речовин, що становлять основу здоров'я – фітонутрієнти (каротиноїди, флавоноїди, фітоестрогени, ресвератрол), фолати, вітаміни З, Е, магній, селен тощо. Коли в одному продукті вміст усіх цих речовин зашкалює в перерахунку на порцію, ці продукти називають нутритивно-щільними", - пояснила експерт.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Топ - 25 продуктів для зміцнення імунітету:

Листова капуста (кейл) – 100

Брюссельська капуста – 90

Шпинат – 81

Рукола – 76

Цвітна капуста – 60

Білокачанна капуста – 55

Брокколі – 46

Спаржа – 46

Морква – 40

Мигдаль – 37

Зелений перець – 34

Кунжут – 30

Цибуля ріпчаста – 30

Вишня – 28

Суниця – 27

Гриби – 27

Помідори – 25

Лохина – 19

Сочевиця – 19

Волоський горіх – 18

Апельсини – 18

Квасоля - 18

Насіння соняшнику – 18

Кешью – 13

Авокадо – 11

Цифри поруч – рейтинг, складений доктором Фурманом. Так, 100 – це продукт з найбільш високою питомою концентрацією корисних речовин, інші ж оцінюються в порівнянні з ним.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Отже, головні продукти для імунітету – переважно хрестоцвіті (капустяні), зелень, ягоди, насіння, горіхи, яскраві овочі.

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