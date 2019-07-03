ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Топ-25 продуктів для міцного імунітету: список від дієтолога

Lite » Їжа 03.07.2019 - 16:32
Топ-25 продуктів для міцного імунітету: список від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, які продукти варто включити в меню на постійній основі

Літо – урожайний час, коли на столі з'являються в достатку овочі і фрукти. Але яким з них віддати перевагу, щоб отримати не лише задоволення, але і користь? Дієтолог-нутриціолог Ганна Нікольська склала рейтинг особливо корисних продуктів, які варто включити в раціон на постійній основі.

На сторінці в Instagram вона розповіла про так звані нутритивно-щільні продукти, багатих корисними речовинами і вітамінами, які допоможуть зміцнити імунітет.

"Якщо ви з'їсте тортик або стейк, то отримаєте певну кількість калорій, яке дасть Вам тимчасовий приплив енергії, але ви не отримаєте не мікрограма корисних речовин, що становлять основу здоров'я – фітонутрієнти (каротиноїди, флавоноїди, фітоестрогени, ресвератрол), фолати, вітаміни З, Е, магній, селен тощо. Коли в одному продукті вміст усіх цих речовин зашкалює в перерахунку на порцію, ці продукти називають нутритивно-щільними", - пояснила експерт.

Топ-25 продуктів для міцного імунітету: список від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Топ - 25 продуктів для зміцнення імунітету:

  • Листова капуста (кейл) – 100
  • Брюссельська капуста – 90
  • Шпинат – 81
  • Рукола – 76
  • Цвітна капуста – 60
  • Білокачанна капуста – 55
  • Брокколі – 46
  • Спаржа – 46
  • Морква – 40
  • Мигдаль – 37
  • Зелений перець – 34
  • Кунжут – 30
  • Цибуля ріпчаста – 30
  • Вишня – 28
  • Суниця – 27
  • Гриби – 27
  • Помідори – 25
  • Лохина – 19
  • Сочевиця – 19
  • Волоський горіх – 18
  • Апельсини – 18
  • Квасоля - 18
  • Насіння соняшнику – 18
  • Кешью – 13
  • Авокадо – 11

Цифри поруч – рейтинг, складений доктором Фурманом. Так, 100 – це продукт з найбільш високою питомою концентрацією корисних речовин, інші ж оцінюються в порівнянні з ним.

Топ-25 продуктів для міцного імунітету: список від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Отже, головні продукти для імунітету – переважно хрестоцвіті (капустяні), зелень, ягоди, насіння, горіхи, яскраві овочі.

Раніше дієтолог Наталія Кошкіна поділилася хитрістю, як скинути вагу та не рахувати калорії.

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус назвала оптимальний інтервал між вечерею і відходом до сну.

Засмага і вітамін D: дієтолог назвала важливі правила перебування на сонці Топ-5 звичок для збереження молодості
Новини України здоровое питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся