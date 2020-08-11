Схудла на 42 кілограми: Руслана Писанка розкрила секрети стрункості

Популярна актриса і телеведуча Руслана Писанка завжди була володаркою пишних форм, проте в якийсь момент все ж вирішила схуднути. Вона зважилася взяти участь у проекті "Зважені і щасливі", де за 8 місяців зуміла скинути 42 кг і вразити всіх своїм преображенням.

"Я подобалася режисерам і продюсерам саме тому, що у мене були пишні форми. Але я зрозуміла, що зараз у мене не пишні форми, а зайва вага. І з нею моє майбутнє здається дуже примарним.", - зізналася Писанка перед участю у проекті.

Зірка вирішила поділитися секретами і тонкощами свого вражаючого схуднення і заодно розповісти, як їй вдається підтримувати вагу, пише "Зі смаком".

Руслана порадила знайти однодумців і мотивувати один одного.

"Якщо ви хочете надихнутися, почати нове життя, але не можете зробити перший крок, шукайте друзів по нещастю. Це мотиваційна штука. Одна справа, коли наодинці з собою. А коли йдеш в якісь спільноти, де є люди, що мають досвід... можливо, їх теж має щось підстьобнути. Якщо об'єднується кілька друзів по нещастю, вони відразу стають щасливими!", - рекомендує Писанка.

Також ведуча радить поглянути на свій раціон з боку. Вона закликає не відмовлятися від хліба, а замінити його на цільнозерновий, не виключати жири повністю, а вибрати корисні. За словами актриси, тільки завдяки збалансованому харчуванню та великій кількості рідини, їй вдалося схуднути так, щоб шкіра не обвисла.

Однак, навіть якщо вам здається, що всі зусилля марні і вага більше не зсувається, важливо не здаватися і продовжувати йти наміченим планом. Допомогти можуть навіть звичайні повсякденні справи.

"Всі розуміють, що скидати вагу важко. Але утримувати її не легше! Якщо даєш слабину, за це доведеться розплачуватися. Проект навчив мене бачити цей взаємозв'язок між тим, що ти з'їв, і тим, скільки потрібно за це відпрацювати. Але є багато замінників фізнавантаження. Навіть прибирання в будинку - прекрасний спосіб скинути багато калорій", - зазначила знаменитість.

А щоб не набрати вагу знову, Руслана Писанка намагається триматися якомога далі від спокус і не приховує цього. Замість калорійних гарнірів з м'ясом вона вибирає легкі супи чи рибу з овочами. Кафе з випічкою обходить стороною.

Крім того, актриса робить упор на фізичні навантаження: віджимання, присідання, планка щодня. Якщо немає можливості позайматися, просто багато ходить пішки - понад 15 тис. кроків у день.

Руслана Писанка розкрила секрети свого схуднення (фото: instagram.com/pisankaruslana)

І головне правило — не зважуйтеся кожен день! Відсутність результатів або їх незначність — найгірший демотиватор. Оцінюйте свій стан — легкість, тяжкість і т. д. І посилаючись на стан коректуйте харчування.

Нагадаємо, Руслана Писанка зізналася, що на карантині знову поправилася на 10 кілограмів. "Набрала 10 кілограмів, але я буду працювати над собою. Те істотне схуднення навчило мене, що я можу витримати всі труднощі, так як це було найважчим випробуванням у моєму житті", - зазначила актриса.

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