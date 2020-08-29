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Переможниця Холостяк-10 поділилася секретами догляду за волоссям: роблю, як Клаудіа Шиффер

Субота 29 серпня 2020 15:31
Переможниця Холостяк-10 поділилася секретами догляду за волоссям: роблю, як Клаудіа Шиффер
Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
Автор: Марина Настевич

Дівчина розповіла, як їй вдається підтримувати свою розкішну шевелюру

Переможниця 10 сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова обзавелася великою кількістю підписників після участі в шоу, незважаючи на те, що їй не вдалося побудувати стосунки з головним героєм. Дівчина часто ділиться в мережі ефектними фото, а також розповідає про своє життя і дає корисні поради. Як володарка красивого довгого волосся вона вирішила розповісти, як доглядає за своєю шевелюрою.

За словами Даші, гарне волосся дісталося їй від природи, проте без належного догляду воно псується і втрачає красу. Красуня супроводила публікацію знімком у ліфті в джинсовому одязі і з розпущеним волоссям.

"Гарне довге волосся мені дано генетикою, але за останній рік від постійних плойок, накруток і мого не завжди правильного догляду воно помітно пошкодилося. Волосся я ніколи не фарбувала і всі, хто мене пам'ятає ще з дитинства знають, що я завжди ходжу з такою довжиною і навіть народилася я, як каже тато "ну дуууже волохата". На сьогоднішній день, проходжу процес відновлення, який навіть трохи болючий", - поділилася Ульянова.

Переможниця Холостяк-10 поділилася секретами догляду за волоссям: роблю, як Клаудіа Шиффер

Далі зірка Холостяка дала поради по догляду за волоссям:

  • В турботі та догляді за волоссям дуже важливі професійні засоби, підібрані індивідуально під вас. У мене багато коштів від Kerastase. Також, використовую продукти для відновлення волосся від Balmain;
  • Давно користуюся порадою Клаудії Шиффер - мати в наявності декілька шампунів, які чергую між собою, щоб волосся не звикало до одного;
  • Зараз я проходжу мезотерапію - вітамінні уколи в шкіру голови. Дуже дієвий спосіб, зміцнює волосяні фолікули і сприяє оновленню і росту нового волосся;
  • Вітаміни. Без збалансованого харчування та добавок потрібного результату досягти неможливо.Волосся - це зовнішнє відображення нашого внутрішнього стану;

Переможниця Холостяк-10 поділилася секретами догляду за волоссям: роблю, як Клаудіа Шиффер

  • Термозахист. Ніколи не забувайте наносити перед сушінням волосся, накруткою, вирівнюванням. Це одне з найважливіших правил;
  • Маски з кокосового масла. Трошки стомлююча процедура, але результат крутий;
  • Нікотинова кислота в ампулах - продається в аптеці. Втираю в підсушене волосся після миття;
  • Масажні гребінці, які не тягнуть і не виривають волосинки. Знову ж таки, підбере в хорошому салоні майстер.
  • Намагаюся вдома менше сушити волосся феном, не користуюся праскою, не лягаю спати з мокрим волоссям, після миття не ношу рушник годинами на голові.

Переможниця Холостяк-10 поділилася секретами догляду за волоссям: роблю, як Клаудіа Шиффер

Даша Ульянова розповіла, як доглядає за своїми шикарними довгими волоссям (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Раніше переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова розповіла, як подолала свою фобію - страх висоти.

До речі, переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова поділилася фото, зробленими ще до пластики губ.

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