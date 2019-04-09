Зупинись, мить: топ-7 продуктів, які подовжують молодість

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Пора звіритися зі списком, чи є вони у вашому раціоні ці продукти

Якщо ви досі сумніваєтесь, що вираз "ми те, що ми їмо" правдивий, просто включіть ці продукти в своє меню і поспостерігайте за станом шкіри. Ви будете здивовані! Багаті вітамінами і антиоксидантами, вони чинять на неї детоксичену і омолоджуючу дію, змушуючи буквально сяяти зсередини.

Авокадо

Авокадо – справжня знахідка для дівчат, всі його переваги складно перерахувати. Цей плід містить високу кількість вітаміну Е, протеїн, який відповідає за пружність шкіри, фолієву кислоту, яка допомагає регенерації клітин, антиоксиданти, виводить з організму надлишки холестерину і токсини, а його масло буквально зволожує шкіру зсередини... Плюс до всього він такий смачний і універсальний: авокадо відмінно підходить для салатів, смузі і солодких десертів

Лосось

Про користь червоної риби і Омега-3 кислот знають всі від мала до велика. Але справжнім трендом останнім часом вживання цього делікатесу зробила Вікторія Бекхем. Знаменита ікона стилю зізналася в інтерв'ю, що саме з введенням в раціон лосося вона позбулася багатьох проблем, у тому числі висипань і запалень. До речі, ці ж кислоти додають в дорогі креми.

Шоколад

Мова йде не про солодкі молочні плитки, а про продукт з максимальним вмістом какао. Саме ці плоди (особливо, до речі, в сирому вигляді) володіють чудодійними властивостями: гальмують процеси старіння завдяки теоброміну, захищають клітини від вільних радикалів, підвищують пружність шкіри завдяки поліфенолам, а також зменшують внутрішні запалення і навіть захищають шкіру від ультрафіолету.

Куркума

Ця спеція хороша для всіх без винятку. Причому як для внутрішнього, так і для зовнішнього застосування. З допомогою головного компонента – куркумину – вона виводить з організму вільні радикали, запускає механізми боротьби з окисленням, прибирає запалення, очищує кров, стимулює виділення жовчі, покращує стан судин, а ще – прискорює синтез колагену. Зрозуміло, миттєво відбивається на шкірі. Відмінно працюють і маски з цієї чудодійної приправи, які відмінно очищають шкіру і розгладжують зморшки.

Ягоди

Дієтологи запевняють, що ягоди – номер один для тих, хто хоче повернути шкірі свіжий вигляд в найкоротші терміни. Особливо темні, такі як ожина та чорниця. Вони містять багато вітаміну С, органічних кислот, калію, а також поліфеноли, які здатні регенерувати клітини шкіри. З допомогою природного антисептика – антоцианина – ягоди протистоять шкідливим бактеріям, зміцнюють судини і покращують травлення.

Оливкова олія

Хоч про користь оливкової олії холодного віджиму всім давно відомо, не можна не згадати його, якщо ми говоримо про молодість шкіри. На сторожі її гладкості, пружності та свіжості нашої стоять вітаміни Е, А, D, каротин і безліч інших компонентів. До речі, саме це ароматне масло називає своїм головним секретом краси секс-символ всіх часів – Сої Лорен.

Зелень

Весь секрет в чарівному впливі зелені на нашу шкіру – в хлорофілі, вітамінах, мінералах і ферментах. Це вони наповнюють втомлену тьмяну шкіру сяйвом і свіжістю, а нас – щастям від відображення в дзеркалі. А ще зелень – один з головних борців з токсинами. Фахівці з харчування не радять, а буквально наполягають на її щоденному вживанні.

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