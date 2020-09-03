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Помилки у догляді: 12 речей, які не можна робити з обличчям

Автор: Марина Настевич

Б'юті-блогер попередила про часті помилки, які можуть зашкодити вашій шкірі

Часто жінки допускають помилки у догляді за обличчям, а потім бідкаються – чого шкіра така суха (нерівна, з висипом, зморшками і плямами і іншими проблемами). Б'юті-блогер Наталія перерахувала речі, які ні в якому разі не варто робити, щоб не нашкодити собі і своїй красі.

Давай перевіримо, які з пунктів ти порушуєш і шкодиш своєму личку.

НІКОЛИ:

  • не лягай спати з косметикою! ну це золоте правило знають всі
  • не роби скраб, якщо є активні висипання! Інакше ти просто травмуєш шкіру і посилиш висипання, вони розповзаються по всьому обличчю
  • не маж обличчя 1000 і 1 засобом! Не потрібно використовувати багато засобів одночасно, сенсу від цього ніякого не буде, твій догляд повинен складатися з декількох етапів

Ілюстративне фото (pexels.com)

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  • не використовуй рушник для обличчя та тіла разом! Раджу витирати обличчя одноразовими серветками, вже через тиждень побачиш ефект
  • не міняй наволочки раз в 2 тижні! міняти наволочки потрібно як можна частіше, там накопичується багато бруду від волосся і обличчя, шкіра виділяє сало
  • не використовуй засоби в складі зі спиртом! якщо у тебе дуже сухе обличчя, багато в боротьбі за красою використовують багато засобів, не звертаючи увагу на склади
  • не нанось тональний засіб товстим шаром, щоб приховати всі прищі! Чим товще шар, тим менше видно прищі, думаєш ти? А ось і ні! Тональна основа повинна бути тонкою вуаллю на обличчі, а для прищів і почервонінь є коректори, від зеленого до бежевого

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  • не чіпай своє обличчя брудними руками! тут навіть говорити нема чого, просто не чіпай!

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • не дави будь-які висипання на обличчі! ніколи не дави, як би сильно не хотілося
  • не нехтуй пілінгами! шкіра потребує очищення епідермісу, його потрібно оновлювати
  • вмиватися милом! не раджу робити це, принаймні часто, можна сильно висушити шкіру(багато хто вмивається борним або дігтярним милом, вони сильно сушать)
  • користуватися тим самим доглядом, що і мама/подруга і Маша з сусіднього двору! Немає універсальних засобів, якщо твоїй подрузі підходить один догляд, немає ніякої гарантії, що він так само добре підійде тобі! Шкіра у всіх різна, навіть якщо на вигляд здається однаковою

Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася рецептом дієвої домашньої маски-плівки від чорних точок.

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