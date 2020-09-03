Помилки у догляді: 12 речей, які не можна робити з обличчям

Часто жінки допускають помилки у догляді за обличчям, а потім бідкаються – чого шкіра така суха (нерівна, з висипом, зморшками і плямами і іншими проблемами). Б'юті-блогер Наталія перерахувала речі, які ні в якому разі не варто робити, щоб не нашкодити собі і своїй красі.

Давай перевіримо, які з пунктів ти порушуєш і шкодиш своєму личку.



НІКОЛИ:

не лягай спати з косметикою! ну це золоте правило знають всі

не роби скраб, якщо є активні висипання! Інакше ти просто травмуєш шкіру і посилиш висипання, вони розповзаються по всьому обличчю

не маж обличчя 1000 і 1 засобом! Не потрібно використовувати багато засобів одночасно, сенсу від цього ніякого не буде, твій догляд повинен складатися з декількох етапів

Ілюстративне фото (pexels.com)

не використовуй рушник для обличчя та тіла разом! Раджу витирати обличчя одноразовими серветками, вже через тиждень побачиш ефект

не міняй наволочки раз в 2 тижні! міняти наволочки потрібно як можна частіше, там накопичується багато бруду від волосся і обличчя, шкіра виділяє сало

не використовуй засоби в складі зі спиртом! якщо у тебе дуже сухе обличчя, багато в боротьбі за красою використовують багато засобів, не звертаючи увагу на склади

не нанось тональний засіб товстим шаром, щоб приховати всі прищі! Чим товще шар, тим менше видно прищі, думаєш ти? А ось і ні! Тональна основа повинна бути тонкою вуаллю на обличчі, а для прищів і почервонінь є коректори, від зеленого до бежевого

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не чіпай своє обличчя брудними руками! тут навіть говорити нема чого, просто не чіпай!

Ілюстративне фото (pexels.com)

не дави будь-які висипання на обличчі! ніколи не дави, як би сильно не хотілося

не нехтуй пілінгами! шкіра потребує очищення епідермісу, його потрібно оновлювати

вмиватися милом! не раджу робити це, принаймні часто, можна сильно висушити шкіру(багато хто вмивається борним або дігтярним милом, вони сильно сушать)

користуватися тим самим доглядом, що і мама/подруга і Маша з сусіднього двору! Немає універсальних засобів, якщо твоїй подрузі підходить один догляд, немає ніякої гарантії, що він так само добре підійде тобі! Шкіра у всіх різна, навіть якщо на вигляд здається однаковою

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