Зверни увагу: топ-3 продукти, які сприяють в'яненню шкіри

Якщо про шкоду куріння або незмитого на ніч макіяжу знають всі, то про те, як їжа може зіпсувати нашу шкіру — далеко не кожен. Хочете зберегти стрункість тіла і молодість шкіри на довгі роки? Тоді слід обмежити вживання деяких продуктів. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала топ-5 продуктів, які не варто поєднувати при схудненні, на своїй сторінці в Instagram перерахувала особливо шкідливі з них.

⠀

Топ-3 продукти, які сприяють в'яненню шкіри:

1. Цукор.

Порушує мікрофлору кишечника, а значить, корисні речовини з продуктів всмоктуються в кров погано, їжа виходить непереробленою або залишається гнити в кишечнику, отруюючи організм... В результаті страждає шкіра.

⠀

Чим замінити: Магазинну випічку — на домашню. Наприклад, десерти на основі фруктів і сухофруктів. Замість цукру використовувати мед, сироп топінамбура або кэроба, стевію і інші натуральні підсолоджувачі.

Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

⠀

2. Бутербродне масло або маргарин.

У ньому містяться трансжири, які виводять клітку з ладу. Клітина гине. Якщо загине група клітин, орган буде працювати погано. До того ж, пошкоджені клітини не виводять продукти обміну назовні, токсини накопичуються і отруюють організм. Токсини пошкоджують і шкіру в тому числі, породжують ракові захворювання і хвороби центральної нервової системи, запускають запальні процеси, хронічні захворювання.

⠀

Чим замінити: Найдоступніша альтернатива — натуральне вершкове масло, а краще топлене. При виборі зверніть увагу на склад. У натуральному олії не менше 72% жирності.

⠀

3. Газована вода.

У ній міститься величезна кількість цукру і кофеїну, регулярне вживання яких зневоднює організм, робить шкіру сухою і млявою, зморшки з'являються набагато швидше.

⠀

Чим замінити: Морс, натуральний сік, вода з лимоном — корисні альтернативи, які допоможуть не тільки вберегти шкіру від зморшок, але і поліпшити самопочуття.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Нагадаємо, дієтолог Альбіна Комісарова пояснила, яке молоко краще для схуднення - коров'яче або рослинне.