Ніякої магії: психолог пояснив, чому передчуття збуваються

Колаж РБК-Україна

Експерт пояснив, що людина сама придумує взаємозв'язок подій і думок

Відомий психолог Михайло Лабковский розповів, чому виникають пророцтва, які самі збуваються і що вони означають. Про це Лабковский написав на своїй сторінці в Instagram.

Михайло Лабковский повідомив, що поведінка людини безпосередньо залежить від того, що відбувається у нього в голові. І якщо реального пояснення чого-небудь немає, то людина починає додумувати його сама.

"Наші предки не могли пояснити різні фізичні явища: зміну дня і ночі, зміну сезонів, припливи і відливи та багато всього іншого. Не було у них наукових інструментів, щоб зрозуміти елементарні закони фізики. Тому вони "додумували", шукали якісь закономірності і вірили в якісь сили, які контролюють всі процеси на землі. Звідси – віра у надприродне навіть там, де його немає", – пояснив психолог.

Лабковский навів приклад того, як поведінка людини безпосередньо залежить від того, що діється у неї в голові.

"Наприклад, не хочете ви йти на вечірку. Але все одно йдете. І ось, як на зло, починається злива, ви промокаете до нитки і мирно повертаєтеся додому. Насправді, ви вже ЗНАЛИ, що погода псується, можливо, навіть читали прогноз, звернули увагу на важкі хмари і самі собі "підлаштували" цей дощ, щоб тупо не ходити на цю чортову вечірку. Інший приклад: ви сумніваєтеся, чи варто вам, скажімо, розмінювати квартиру. І тут – подумати тільки, вас усюди переслідують "знаки долі". На кожному розі ви бачите оголошення про іпотеку, рекламу ріелтерських агентств і взагалі все, що так чи інакше пов'язано з нерухомістю", – пояснив психолог.

За словами Лабковского, цей феномен називається "синдромом вибіркової уваги". Питання, яке постійно знаходиться в голові у людини, починає отримувати відгуки у зовнішньому світі.

"Те ж саме відбувається з передбаченнями: якщо вони вас правда якось зачіпають, ви навмисно "підлаштуєте" свою поведінку під ці "пророцтва". Навіть якщо вони відверто погані: так, наприклад, люди виправдовують для себе свою ж тривожність, роки страхів, страждань і сумнівів, які ні в якому разі не повинні були пройти "даремно". Ну і хороші новини: ви самі можете контролювати свою психіку через свою поведінку. Прислухатися не до пророцтв, а до своїх бажань і потреб. І відразу ловити себе на тривожності і згадувати, що все в голові", – пояснив психолог.

Скріншот поста (instagram.com/labkovskiyofficial)

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Відео: РБК-Україна