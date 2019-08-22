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Ніякої хімії і добавок: топ-5 порад для красивого тіла від Іраклі Макацарія

Lite » Краса 22.08.2019 - 15:56
Ніякої хімії і добавок: топ-5 порад для красивого тіла від Іраклі Макацарія
Іраклі Макацарія (фото: instagram.com/maqatsa)
Тетяна Турлік'ян
Керівник проекту LITE

Іраклі готується до нового сезону Зважені та щасливі на СТБ!

Іраклі Макацарія, який раніше показал як розслабляється на вихідних, напередодні старту самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі поділився дыэвими методами утримання себе буквально в ідеальній формі! Відзначимо, що новий сезон стартує вже 29 серпня о 19:00 на телеканалі СТБ! Ведучою виступає Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемськая, Іраклі Макацарія. В цьому році за нове і здорове життя будуть боротися 18 учасників – 8 чоловіків і 8 жінок. Серед них: оперна співачка Олена Гребенюк, переможець першого сезону, який набрав вагу в зоні АТО, Микола Ворошнов і колишня модель XL, учасниця "Дом-2" Рима Пенджиєва.

Редакція LITE запитала у нового тренера проекту Іраклі Макацарія, чиїм кубикам преса заздрить навіть чоловік Аніти Луценко, як же домогтися такого вигляду:

  1. Потрібно почати з того, щоб піти в зал, прийти на тренування.
  2. Врегулювати свій раціон.
  3. Налагодити сон. Спати в нормальний час в нормальній кількості.
  4. Відмовитися від шкідливих звичок: алкоголь, сигарети і т.д.
  5. І менше стресу.

Ніякої хімії і добавок: топ-5 порад для красивого тіла від Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія, Аніта Луценко та Марина Боржемська (фото: прес-служба СТБ)

Таку форму дійсно можна отримати без хімії?

"Яка хімія! Не потрібно її використовувати. Я вважаю, що здоров'я не варте того ризику, щоб приймати хімічні добавки. Хороша форма у людини тоді, коли вона правильно харчується, спить і займається. І не потрібні ніякі добавки, щоб бути у формі і відчувати себе добре", — наголошує у коментарі LITE Макацарія.

Скільки часу потрібно проводити в залі?

"Справа не в кількості проведеного часу в залі, а в якості. Можна і за 30-40 хвилин зробити круте тренування, втомитися і завантажити саме ті м'язи, над якими потрібно працювати. А можна три години провести в залі і не отримати адекватного навантаження, і результат, якого хотілося б. Якщо людина не професійно займається спортом, то фізичні заняття навіть три рази на тиждень дадуть хороший результат. Не обов'язково тільки в залі займатися, потрібно вибирати те, що тобі ближче: йога, танці, плавання, розтяжка".

Ніякої хімії і добавок: топ-5 порад для красивого тіла від Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія: "Потрібно вибирати те, що тобі ближче: йога, танці, плавання, розтяжка" (фото: прес-служба СТБ)

Іраклі Макацарія про принципи харчування

"Натщесерце півлітра води кімнатної температури, можна з лимоном і медом. Обов'язково снідати та впродовж дня пити достатню кількість води. Це важливо для правильного функціонування мозку, організму і травної системи".

Про слабкості в харчуванні, фаст-фуд

"Раз в тиждень, в неділю, дозволяю собі їсти все, що захочу: піца, хачапурі, пиріжки, гамбургери і т. д. Навіть можу "кока-колу" випити. Незважаючи на те, що я взагалі не п'ю газовані напої. На даний момент я рідше це роблю – не раз у тиждень, а раз на два. Оскільки зараз літо і я займаюся на Зважених та щасливих з моїми підопічними. Так що мені потрібно бути повним енергії і в хорошому настрої", — підсумував Іраклі.

Нагадаємо, не так давно Іраклі Макацарія поміркував про таланти майбутньої дружини. Завидний холостяк зазначив, що було б непогано, щоб його обраниця вміла співати.

На це можна дивитися вічно: Іраклі Макацарія показав ідеальне тіло "Довіряю сокровенне": Іраклі Макацарія зізнався, з ким ділиться усіма секретами
Новини України Зважені та щасливіИракли Макацария
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