Настя Каменських показала, як позбавитися від в'ялих і некрасивих рук (відео)

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя поділилася новою спортивною мотивацією

Настя Каменських не перестає ділитися з шанувальниками потужною мотивацією під час домашньої ізоляції через карантин. Українська співачка закликає не сумувати — продовжувати будувати плани на майбутнє, зайнятися тими справами, які ви весь час відкладали, а також не "закидати" свою фігуру. Спеціально для цього Настя продовжує записувати відео своїх тренувань. Останнім часом Каменських стала записувати онлайн-тренування, а короткі відео з улюбленими вправами. До прикладу, сьогодні, 21 квітня, співачка пропонує прокачати руки.

Так, на своїй instagram-сторінці Каменських опублікувала коротке відео, на якому знову демонструє свою спортивну фігуру в чорному облягаючому костюмі. Настя показала тренування для рук і плечей. Спеціально, щоб позбутися від "ямок" і сміливо носити влітку відкриті сукні та майки!

Також Настя докладно розповіла, як слід підійти до тренування.

“ARM WORKOUT! На моєму YouTube каналі вийшло нове відео з тренуванням рук і плечей. Обов'язково виконуйте мінімум три походу тренування, аби досягнути результату! Цими вправами ви не перекачаєте свої руки і плечі, а зробите їх міцними і жіночними", — радить Настя.

“Тепер у вас є три відео, три тренування і готовий супер сет для вашої Кім, для ніг, рук і преса! Любіть себе і любіть своє тіло! Піклуйтеся про нього і робіть його сильніше разом зі мною! У вас все вийде!" - підсумувала виконавиця, зарядивши фоловерів мотивацією

Шанувальники виконавиці також поспішили залишити свої схвальні коментарі під її новим відео:

"Ох , відчуваю рук сьогодні не буде"

“Настя! Ви мене підкорюєте. Тренування супер. Спасибі! До речі, я теж Настя. Тепер тренуюся не тільки писати, але ще і тіло в порядок наводжу. Фріланс підступна штука"

"Ось це відмінний приклад і шикарна тренування"

“На зарядку ставай!!! Від NK"

"Така худенька!"

"Я так чекала нове відео"

"Настя, дякую, підсіла на ваш ютюб канал, дуже гідні тренування"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

До речі, до цього Настя показала улюблені вправи для міцних ніг, а також для преса.

Тренування від Каменських для струнких ніг

Тенування для преса

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розсекретила свої установки щасливого і успішного життя.