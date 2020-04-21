Настя Каменських показала, як позбавитися від в'ялих і некрасивих рук (відео)

Настя поділилася новою спортивною мотивацією
Настя Каменських не перестає ділитися з шанувальниками потужною мотивацією під час домашньої ізоляції через карантин. Українська співачка закликає не сумувати — продовжувати будувати плани на майбутнє, зайнятися тими справами, які ви весь час відкладали, а також не "закидати" свою фігуру. Спеціально для цього Настя продовжує записувати відео своїх тренувань. Останнім часом Каменських стала записувати онлайн-тренування, а короткі відео з улюбленими вправами. До прикладу, сьогодні, 21 квітня, співачка пропонує прокачати руки.
Так, на своїй instagram-сторінці Каменських опублікувала коротке відео, на якому знову демонструє свою спортивну фігуру в чорному облягаючому костюмі. Настя показала тренування для рук і плечей. Спеціально, щоб позбутися від "ямок" і сміливо носити влітку відкриті сукні та майки!
Також Настя докладно розповіла, як слід підійти до тренування.
“ARM WORKOUT! На моєму YouTube каналі вийшло нове відео з тренуванням рук і плечей. Обов'язково виконуйте мінімум три походу тренування, аби досягнути результату! Цими вправами ви не перекачаєте свої руки і плечі, а зробите їх міцними і жіночними", — радить Настя.
“Тепер у вас є три відео, три тренування і готовий супер сет для вашої Кім, для ніг, рук і преса! Любіть себе і любіть своє тіло! Піклуйтеся про нього і робіть його сильніше разом зі мною! У вас все вийде!" - підсумувала виконавиця, зарядивши фоловерів мотивацією
Шанувальники виконавиці також поспішили залишити свої схвальні коментарі під її новим відео:
Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux
До речі, до цього Настя показала улюблені вправи для міцних ніг, а також для преса.
Тренування від Каменських для струнких ніг
Тенування для преса
Нагадаємо, раніше Настя Каменських розсекретила свої установки щасливого і успішного життя.