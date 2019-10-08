Наомі Кемпбелл показала, завдяки чому в 49 виглядає на 30 (відео)

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель виконує складні, але ефективні вправи

Супермодель Наомі Кемпбелл - визнана у всьому світі красуня. Наомі дійсно дуже вимоглива до себе і своєї зовнішності. Модель неодноразово зазначала у різних інтерв'ю, що її раціон і розпорядок дня можна було б навіть назвати "жорстоким". Але результат того вартий. У 49 років Кемпбелл виглядає ідеально - жодного зайвого кілограма. Більш того, супермодель все ще дає фору молодим колегам. Її з задоволенням кличуть на презентації нових колекцій світові будинки моди, вона з'являється на десятках глянцевих обкладинок, а багатомільйонні контракти з Наомі поспішають підписати десятки брендів.

Все завдяки неймовірній силі волі супермоделі. Наомі ледь не щодня відвідує зал, де тренується з персональним тренером. При цьому навантаження, які виконує модель, досить складні. Також модель тренується і під час перельотів і закордонних поїздок - вона не дозволяє собі послаблень режиму.

Відео: instagram.com/naomi

Також Кемпбелл не проти показувати багатомільйонній армії шанувальників мотиваційні відео зі своїх тренувань. Не став винятком і початок нового тижня. Як кажуть, понеділок - день важкий. Але не для Наомі. Супермодель вирушила до зали, звідки показала серію вправ, завдяки яким залишається ідеальною стрункою навіть у 49 років.

До речі, в мережі все ще обговорюють одне з найяскравіших співпраць супермоделі за останній час. Кемпбелл стала обличчям нової рекламної кампанії американського бренду нижньої білизни Calvin Klein. Разом з Наомі в кампанії взяли участь Белла Хадід, Бетт Дітто, Diplo, Оделл Бекхем, і Джейкоб Элорди.

Шанувальники Кемпбелл були в черговий раз вражені витонченістю її фігури. Адже на рекламних постерах Наомі позує в одній лише нижній білизні.

Наомі Кемпбелл в рекламній кампанії Calvin Klein (фото: instagram.com/naomi)

Нагадаємо, раніше 49-річна Наомі Кемпбелл показала розкішне тіло в "голій" сукні.