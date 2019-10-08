Наоми Кэмпбелл показала, благодаря чему в 49 выглядит на 30 (видео)

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель выполняет сложные, но эффективные упражнения

Супермодель Наоми Кэмпбелл - признанная во всем мире красотка. Наоми действительно очень требовательна к себе и своей внешности. Модель неоднократно отмечала в различных интервью, что ее рацион и распорядок дня можно было бы даже назвать “жестоким”. Но результат того стоит. В 49 лет Кэмпбелл выглядит идеально - ни одного лишнего килограмма. Более того, супермодель все еще дает фору молодым коллегам. Ее с удовольствием зовут на презентации новых коллекций мировые дома моды, она появляется на десятках глянцевых обложек, а многомиллионные контракты с Наоми спешат подписать десятки брендов.

Все благодаря невероятной силе воли супермодели. Наоми едва ли не ежедневно посещает зал, где тренируется с персональным тренером. При этом нагрузки, который выполняет модель, достаточно сложные. Также модель тренируется и во время перелетов и заграничных поездок - она не позволяет себе послаблений режима.

Видео: instagram.com/naomi

Также Кэмпбелл не против показывать многомиллионной армии поклонников мотивационные видео со своих тренировок. Не стало исключением и начало новой недели. Как говорят, понедельник - день тяжелый. Но не для Наоми. Супермодель отправилась в зал, откуда показала серию упражнений, благодаря которым остается идеальной стройной даже в 49 лет.

Кстати, в сети все еще обсуждают одно из самых ярких сотрудничеств супермодели за последнее время. Кэмпбелл стала лицом новой рекламной кампании американского бренда нижнего белья Calvin Klein. Вместе с Наоми в кампании приняли участие Белла Хадид, Бетт Дитто, Diplo, Оделл Бекхэм, и Джейкоб Элорди.

Поклонники Кэмпбелл были в очередной раз поражены изяществом ее фигуры. Ведь на рекламных постерах Наоми позирует в одном только нижнем белье.

Наоми Кэмпбелл в рекламной кампании Calvin Klein (фото: instagram.com/naomi)

Напомним, ранее 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала роскошное тело в "голом" платье.