Наомі Кемпбелл демонструє топ-3 ефективних вправи для ідеального тіла

Наомі Кемпбелл звикла віддаватися справі на всі 100. Будь то робота, зйомки, благодійність або заняття в спортзалі. Останньому вона, до речі, присвячує максимум часу, наполегливо відточуючи свою бездоганну фігуру. Заняття з залу з особистим тренером вона регулярно викладає в свій мікроблог. Таким чином, 49-річній красуні вдається стати не тільки джерелом натхнення для мільйонів фоловерів, але і показати конкретні вправи. Беремо на замітку найбільш прості та ефективні.

Для ніг і сідниць

Стрункі рельєфні ноги та ідеальної форми сідниці без натяку на целюліт – практично візитна картка Наомі. Вона може дозволити собі вийти в світ в екстремальному міні, на подіум – в купальнику, а нещодавно навіть знялася для нової лінії нижньої білизни Calvin Klein #MYCALVINS з юною Белою Хадід і виглядала нітрохи не гірше.

Прокачати нижню частину тіла їй допомагають випади з м'ячем в руках, стрибки на скакалці, а також ритмічні скручування на напівзігнутих ногах і присідання.

Серія вправ для ніг і сідниць (відео: instagram.com/naomi)

Для преса

Сталевий прес "чорної пантери" – багато в чому результат правильного харчування, виключення цукру та м'яса. Але без регулярної роботи тут теж не обійшлося. Улюблені вправи моделі – вдосконалений варіант класичних "ножиць". Для більшого ефекту варто обзавестися фітнес-резинкою. Також відмінно працює підтягування ніг у вертикальному положенні.

Для преса (відео: instagram.com/naomi)

Для рук

Сильні, рельєфні руки з м'язами і розвинені плечі – вже давно прикраса не тільки чоловіків, але і тендітних дівчат. Наомі, мабуть, зрозуміла, що це красиво і сексуально одна з перших. Ще в молодості вона приділяла цій частині тіла особливу увагу. А сьогодні з задоволенням продовжує "ручну роботу". Відмінного результату можна домогтися не тільки за допомогою тренажерів. Прості віджимання і підтягування на еспандері не менш ефективні.

Для рук (відео: instagram.com/naomi)