Без м'яса та шоколаду: MARUV розповіла, як підтримує себе в ідеальній формі

Співачка зізнається, що іноді може з'їсти солодке на ніч

Певица Анна Корсун (MARUV) после выступления в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2019 стала одной из фавориток конкурса, несмотря на скандал вокруг выступлений исполнительницы в России. Девушку активно приглашают на различные интервью и "пророчат ей победу" в Нацотборе. Однако об этом уже станет известно в финале конкурса — 23 февраля.

В одним из своих последних интервью MARUV рассказала, что же ей позволяет поддерживать идеальную форму. Пи этом по словам Корсун, она не сидит ни на каких строгих диетах — для нее это "очень сложно". Хотя и исключает из своего рациона некоторые продукты. Об этом MARUV рассказала в интервью "КП в Украине".

"Я не ем мясо, рыбу, картошку и стараюсь исключить помидоры из рациона. Мне кажется, это мне помогает держаться в хорошей форме и выглядеть хорошо", — говорит певица.

Анна Корсун (фото: instagram.com/maruvofficial)

При этом Корсун с улыбкой отмечает, что может съесть кусочек торта на ночь, а также… любит семечки с пивом.

"Тортики… Это все ем. Все, кроме шоколада. Шоколад не люблю. Не дарите мне шоколад, мне его потом некуда девать", — смеется исполнительница.

Также Корсун отметила "непредсказуемость" своего веса: "Знаете, я то сдуваюсь очень сильно – неделю хожу худая. То за два дня как наберу, на выходных отосплюс. Но до своего идеального веса – 63 кг – я еще ни разу со времен школы не приблизилась", — смеется MARUV.

Провокационная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, по итогам первого полуфинала Нацотбора с финал прошла тройка лидеров: Maruv, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. В опросе LITE мы предлагали выбрать, кого из трех участников вы бы отправили на Евровидение 2019. И кстати, пока что лидирует именно Maruv.

Также отметим, что сегодня, 12 февраля, состоялась премьера нового клипа группы Braii на песню "Maybe", которую коллектив представить во время второго полуфинала Нацотбора.