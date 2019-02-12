ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Без м'яса та шоколаду: MARUV розповіла, як підтримує себе в ідеальній формі

Lite » Краса 12.02.2019 - 16:01
Без м'яса та шоколаду: MARUV розповіла, як підтримує себе в ідеальній формі
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка зізнається, що іноді може з'їсти солодке на ніч

Співачка Анна Корсун (MARUV) після виступу в першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2019 стала однією з фавориток конкурсу, незважаючи на скандал навколо виступів виконавиці в Росії. Дівчину активно запрошують на різні інтерв'ю і "пророкують їй перемогу" у Нацвідборі. Проте про це вже стане відомо у фіналі конкурсу — 23 лютого.

одним зі своїх останніх інтерв'ю MARUV розповіла, що їй дозволяє підтримувати ідеальну форму. Пі цьому за словами Корсун, вона не сидить ні на якихось строгих дієтах — для неї це "дуже складно". Хоча і виключає зі свого раціону деякі продукти. Про це MARUV розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".

"Я не їм м'ясо, рибу, картоплю і намагаюся виключити з раціону помідори. Мені здається, це мені допомагає триматися в хорошій формі і добре виглядати", — каже співачка.

Анна Корсун

Анна Корсун (фото: instagram.com/maruvofficial)

При цьому Корсун з посмішкою зазначає, що може з'їсти шматочок торта на ніч, а також... любить насіння з пивом.

"Тортики... Це все їм. Всі, крім шоколаду. Шоколад не люблю. Не даруйте мені шоколад, мені його потім нікуди дівати", — сміється співачка.

Також Корсун зазначила "непередбачуваність" своєї ваги: "Знаєте, я то сдуваюсь дуже сильно – тиждень ходжу худа. За два дні як наберу, на вихідних отосплюс. Але до свого ідеального ваги – 63 кг – я ще жодного разу з часів школи не наблизилася", — сміється MARUV.

Без м'яса та шоколаду: MARUV розповіла, як підтримує себе в ідеальній формі

Провокаційна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, за підсумками першого півфіналу Нацвідбору з фінал пройшла трійка лідерів: Maruv, Brunettes Shoot Blondes і YUKO. В опитуванні LITE ми пропонували вибрати, кого з трьох учасників ви б відправили на Євробачення 2019. І до речі, поки що лідирує саме Maruv.

Також відзначимо, що сьогодні, 12 лютого, відбулася прем'єра нового кліпу групи Braii на пісню "Maybe", яку колектив представити під час другого півфіналу Нацвідбору.

Доля українських артистів після Євробачення: продюсер розкрив деталі "Вибухонебезпечна суміш": мережа в захваті від провокаційного виступу Maruv на Нацвідборі
Новини України MARUVЕвровидение 2019Нацвідбір
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся