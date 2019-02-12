Без м'яса та шоколаду: MARUV розповіла, як підтримує себе в ідеальній формі

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка зізнається, що іноді може з'їсти солодке на ніч

Співачка Анна Корсун (MARUV) після виступу в першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2019 стала однією з фавориток конкурсу, незважаючи на скандал навколо виступів виконавиці в Росії. Дівчину активно запрошують на різні інтерв'ю і "пророкують їй перемогу" у Нацвідборі. Проте про це вже стане відомо у фіналі конкурсу — 23 лютого.

одним зі своїх останніх інтерв'ю MARUV розповіла, що їй дозволяє підтримувати ідеальну форму. Пі цьому за словами Корсун, вона не сидить ні на якихось строгих дієтах — для неї це "дуже складно". Хоча і виключає зі свого раціону деякі продукти. Про це MARUV розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".

"Я не їм м'ясо, рибу, картоплю і намагаюся виключити з раціону помідори. Мені здається, це мені допомагає триматися в хорошій формі і добре виглядати", — каже співачка.

Анна Корсун (фото: instagram.com/maruvofficial)

При цьому Корсун з посмішкою зазначає, що може з'їсти шматочок торта на ніч, а також... любить насіння з пивом.

"Тортики... Це все їм. Всі, крім шоколаду. Шоколад не люблю. Не даруйте мені шоколад, мені його потім нікуди дівати", — сміється співачка.

Також Корсун зазначила "непередбачуваність" своєї ваги: "Знаєте, я то сдуваюсь дуже сильно – тиждень ходжу худа. За два дні як наберу, на вихідних отосплюс. Але до свого ідеального ваги – 63 кг – я ще жодного разу з часів школи не наблизилася", — сміється MARUV.

Провокаційна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, за підсумками першого півфіналу Нацвідбору з фінал пройшла трійка лідерів: Maruv, Brunettes Shoot Blondes і YUKO. В опитуванні LITE ми пропонували вибрати, кого з трьох учасників ви б відправили на Євробачення 2019. І до речі, поки що лідирує саме Maruv.

Також відзначимо, що сьогодні, 12 лютого, відбулася прем'єра нового кліпу групи Braii на пісню "Maybe", яку колектив представити під час другого півфіналу Нацвідбору.