Зморшки і втома: Аніта Луценко назвала продукт, що провокує старіння шкіри

Тренер також показала ефективну вправа для преса

Украинский фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко, которая запустила челлендж "14 дней без сладкого", рассказала о влиянии сахара на состояние кожи. Также в Instagram она опубликовала упражнение для красивого пресса.

Спортсменка отметила, что употребление этого сладкого продукта в больших количествах способствует дряблости кожи лица, появлению морщин, тусклости и потери здорового блеска. Также она уточнила, что особо заметными эти изменения становятся после 35 лет.

"Кожа истончается, теряет эластичность, появляется общий уставший вид. При этом замедляется регенерация клеток кожи и процесс кровообращения – в коже активно запускаются процессы старения на лице и на попе, конечно же", - предупредила Анита.

Кроме того, Луценко показала, как правильно выполнять верхние скручивание – упражнение для пресса и внутренней части бедра.

"Упражнение дня. Разведение-сведение ног 20 раз 3 подхода! Перед этим обязательна разминка + к этому можете добавить обычные скручивания пресс, руки за головой (3 по 20)!" - дала совет Анита.

Также Луценко отметила, что организм совершенно не нуждается в сладостях, вместо этого ему необходимо получать в достаточном количестве углеводы, жир, белок, витамины, минералы и клетчатку. А вот необходимость употребления сахара тренер назвала самообманом.

"Источник энергии - это нормальные продукты: овощи, фрукты, ягоды, полезный жир, хлеб, каши, макароны, кисломолочка, белок животный и растительный. А конфеты и сладости - это про удовольствие. Но не пользу для тела. Полезно и нужно организму то, в чём есть белок, жир , углеводы, витамины, минералы и клетчатка! А что есть в конфете? Упс! Ничего кроме ккал и всплеска уровня инсулина в крови! Вы можете продолжать верить, что сахар в конфетах и тортах нужен организму, но это удобный самообман", - подытожила она.

Ранее Анита Луценко показала сложное, но эффективное упражнение для красивых ног под названием "Жабка".

К слову, Анита Луценко перечислила продукты, которые можно употреблять во время отказа от сладостей.