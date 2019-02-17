ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зморшки і втома: Аніта Луценко назвала продукт, що провокує старіння шкіри

Lite » Краса 17.02.2019 - 17:09
Зморшки і втома: Аніта Луценко назвала продукт, що провокує старіння шкіри
Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Тренер також показала ефективну вправа для преса

Український фітнес-тренер і телеведуча Аніта Луценко, яка запустила челлендж "14 днів без солодкого", розповіла про вплив цукру на стан шкіри. Також в Instagram вона опублікувала вправу для красивого преса.

Спортсменка зазначила, що вживання цього солодкого продукту у великих кількостях сприяє в'ялості шкіри обличчя, появі зморшок, тьмяності і втрати здорового блиску. Також вона уточнила, що особливо помітними ці зміни стають після 35 років.

"Шкіра стоншується, втрачає еластичність, з'являється загальний втомлений вигляд. При цьому сповільнюється регенерація клітин шкіри і процес кровообігу в шкірі активно запускаються процеси старіння на обличчі і на попі, звичайно ж", - попередила Аніта.

Крім того, Луценко показала, як правильно виконувати верхні скручування – вправу для преса і внутрішньої частини стегна.

"Вправа дня. Розведення-зведення ніг 20 разів 3 підходи! Перед цим обов'язкова розминка + до цього можете додати звичайні скручування прес, руки за головою (3 по 20)!" - дала рада Аніта.

Також Луценко зазначила, що організм зовсім не має потреби в солодощах, замість цього йому необхідно отримувати в достатній кількості вуглеводи, жир, білок, вітаміни, мінерали та клітковину. А от необхідність вживання  цукру тренер назвала самообманом.

"Джерело енергії - це нормальні продукти: овочі, фрукти, ягоди, корисний жир, хліб, каші, макарони, кісломолочка, білок тваринний і рослинний. А цукерки та солодощі - це про задоволення. Але не користь для тіла. Корисно і потрібно організму те, в чому є білок, жир , вуглеводи, вітаміни, мінерали і клітковина! А що є в цукерці? Упс! Нічого крім ккал і сплеску рівня інсуліну в крові! Ви можете продовжувати вірити, що цукор в цукерках і тортах потрібен організму, але це зручний самообман", - підсумувала вона.

Раніше Аніта Луценко показала складну, але ефективну вправа для гарних ніг під назвою "Жабка".

До слова, Аніта Луценко перерахувала продукти, які можна вживати під час відмови від солодощів.

Аніта Луценко показала, як прибрати в'ялий живіт і підтягти м'язи рук (відео) Аніта Луценко показала ефективну вправу для струнких ніжок і пружних сідниць (відео)
Новини України Аніта Луценкодиета
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся