Зморшки і втома: Аніта Луценко назвала продукт, що провокує старіння шкіри

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Тренер також показала ефективну вправа для преса

Український фітнес-тренер і телеведуча Аніта Луценко, яка запустила челлендж "14 днів без солодкого", розповіла про вплив цукру на стан шкіри. Також в Instagram вона опублікувала вправу для красивого преса.

Спортсменка зазначила, що вживання цього солодкого продукту у великих кількостях сприяє в'ялості шкіри обличчя, появі зморшок, тьмяності і втрати здорового блиску. Також вона уточнила, що особливо помітними ці зміни стають після 35 років.

"Шкіра стоншується, втрачає еластичність, з'являється загальний втомлений вигляд. При цьому сповільнюється регенерація клітин шкіри і процес кровообігу в шкірі активно запускаються процеси старіння на обличчі і на попі, звичайно ж", - попередила Аніта.

Крім того, Луценко показала, як правильно виконувати верхні скручування – вправу для преса і внутрішньої частини стегна.

"Вправа дня. Розведення-зведення ніг 20 разів 3 підходи! Перед цим обов'язкова розминка + до цього можете додати звичайні скручування прес, руки за головою (3 по 20)!" - дала рада Аніта.

Також Луценко зазначила, що організм зовсім не має потреби в солодощах, замість цього йому необхідно отримувати в достатній кількості вуглеводи, жир, білок, вітаміни, мінерали та клітковину. А от необхідність вживання цукру тренер назвала самообманом.

"Джерело енергії - це нормальні продукти: овочі, фрукти, ягоди, корисний жир, хліб, каші, макарони, кісломолочка, білок тваринний і рослинний. А цукерки та солодощі - це про задоволення. Але не користь для тіла. Корисно і потрібно організму те, в чому є білок, жир , вуглеводи, вітаміни, мінерали і клітковина! А що є в цукерці? Упс! Нічого крім ккал і сплеску рівня інсуліну в крові! Ви можете продовжувати вірити, що цукор в цукерках і тортах потрібен організму, але це зручний самообман", - підсумувала вона.

Раніше Аніта Луценко показала складну, але ефективну вправа для гарних ніг під назвою "Жабка".

До слова, Аніта Луценко перерахувала продукти, які можна вживати під час відмови від солодощів.