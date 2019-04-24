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Маша Єфросиніна розкрила "категоричний" секрет стрункої фігури

Lite » Краса 24.04.2019 - 15:59
Маша Єфросиніна розкрила "категоричний" секрет стрункої фігури
Маша Єфросиніна (фото: ТК "Україна")

Телеведуча згадала важливе правило з дитинства

Маша Єфросиніна як експерт супершоу "Дивовижні люди", грандіозний фінал якого відбудеться в цю суботу, 27 квітня, о 21:00 на телеканалі "Україна", розповіла як тримає себе в формі.

Так, під час зйомок Маша Єфросиніна згадала, як багато років тому познайомилася з телеведучим Олександром Скічко, який проходив кастинг в одному з її проектів. Крім того, Маша розповіла, що тоді виглядала зовсім інакше, але при цьому пам'ятає себе "повненькою та зі щічками".

За словами експерта шоу "Дивовижні люди", запорука її стрункої фігури – суворий контроль за харчуванням і регулярні фізичні тренування. Невеликі поблажки собі Маша все ж деколи дозволяэ, але є і одне обов'язкове правило, якого вона дотримується.

"Я пам'ятаю, як ще на початку моєї кар'єри нам говорили – бути акуратними з солодощами. І скажу вам так: у плані солодощів і шоколаду я категорична – після 15:00 подібного не їм", – зізналася Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна

Струнка Маша Єфросиніна (фото: ТК "Україна")

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зачарувала затишним фото з мамою. На знімку мама і зіркова донька відображені сидячи на підлозі в стильному домашньому одязі - чорних штанях і сірих футболці і толстовці. Вони щасливо сміються, а на руках у них чарівні собачки.

Також до цього Маша Єфросиніна блиснула розкішною фігурою в total black образі за € 9000. Телеведуча відвідала відкриття бутіка всесвітньо відомого бренду Balmain в Києві.

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