Лайфхаки для мам: як встигати все

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Якщо користуватися цими ідеями, то можна встигати набагато більше

Материнство – це, мабуть, найкраща і найгірша робота в режимі 24 на 7. Кожна мама хоч раз стикалася з такою ситуацією, що не встигаєш нічого, все просто валиться з рук і упорядкувати всі – не зрозуміло. Щоб таких моментів було менше, "The Daily Mail" зібрав лайфхаки, які допомагають мамам у всьому світі.

Варто спробувати, можливо, це допоможе і вам.

Заморожуйте овочі.

Це добре заощадить час в різних ситуаціях: при приготуванні сніданку, тушкуваннi овочів або готуванні супу. Смакові якості овочів не зміняться, а зберігати їх в такому вигляді можна довго – до 10 місяців. Так можна зберігати цибулю, шпинат, брокколі, зелений горошок, тощо. Можна навіть зробити овочевий мікс.

Використовуйте подвійний захист в дитячому ліжечку.

Можна покласти захисні пелюшки одна на одну. Якщо раптом малюк вночі надзюрить, то буде дуже легко витягнути першу абсорбуючу пелюшку з-під дитини, не розбудивши.

Не разгружайте посудомийну машину.

Просто діставайте посуд звідти і користуйтеся нею, а потім кладіть назад. Не потрібно буде витрачати час на розкладання посуду в шафи і по поличках, а потім ще на пошуки її.

Укладайте малюка спати в тому, що він одягне завтра.

Якщо планується ранній підйом, то краще покласти дитину спати в тій футболці, в якій хочете відправити, наприклад, у садок. Час, який було б витрачено на пошук і боротьбу за футболку, краще витратити на себе.

Колосок і вода допоможуть виглядати краще

Така зачіска, як колосок – відмінний спосіб приховати те, що, забiгавшись, ви вчора н встигли вимити волосся. Нехай оточуючі думають, що це гель-стайлер. Ну, а якщо раптом не вистачило часу для себе погладити одяг, то просто збризніть її водою. Поки ви дійдете, куди потрібно, одяг розгладиться.

Використовуйте нічний світильник з червоним світлом замість жовтого або білого.

Коли ви вночі прийдете міняти пелюшку, такий світ точно не розбудить малюка.

Тепла подушка.

Підігрійте подушку перед тим, як укладати дитину спати і він набагато швидше засне.

Приймайте душ ввечері.

Від цього буде подвійна користь: по-перше він розслабить перед сном, а по-друге зранку буде більше часу.

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Відео: РБК-Україна