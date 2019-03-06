Кішечка: солістка групи KAZKA здивувала незвичним макіяжем очей

Олександра Зарицька не проти експериментів із зовнішністю, тому іноді її можна побачити у несподіваних образах

Солистка из группы KAZKA, участники которой недавно признались в том, сколько же на самом деле человек работает в группе, удивила подписчиков необычным макияжем, который продемонстрировала на своей странице в Instagram. Александра Зарицкая анонсировала закрытую вечеринку, которую коллектив хочет устроить в честь юбилея выхода песни, с которой началась популярность трио.

Фото: Стильный макияж от KAZKA (instagram.com/kazka.band)

"13 марта мы отпразднуем двухлетие с момента выхода нашего первого сингла СВЯТА. Мы проведем классную вечеринку в кругу друзей с двадцатью из вас. Все остальные смогут стать частью этого события с любой точки мира", - написала она под фото.

Однако, не только возможность провести вечер в кругу кумиров, заинтересовала поклонников их творчества, но необычный макияж, который сделала себе девушка. Александра густо подвела глаза, сделав яркие длинные стрелки на верхнем и нижних веках, поставила точку-акцент по центру нижнего века и дополнила образ густыми пучками накладных ресниц. Брови Александры также сделала очень заметными, сделав актуальную укладку. Фронт-вумен уделила особое внимание прическе, обрамив лицо тонкими локонами.

Трендовый образ получил массу положительных откликов у фанатов, которые отметили, что такой макияж к лицу Александре.

"Яка ти гарна", - antrekat

"Гарнюня мила", - vladamironovaa

"Секси...." - natalavinogradova529

"вооооу як гарно", - tatia_chernova

"Прикольное фото", - anasteiha2.8

"Супер", - sheremeta358

"Дуже красиво вийшло", - zs_mv__jighz

"Ну яка ж ти красуня, досі обожнюю Святу, як в принципі і весь альбом", - sergey_militas

"Боже, яка киця!!!!" - andre_liso

"Ти круто виглядаєш))))" - irinachaikina29051998

"Ух какие брови", - ksyunya_bra.

Ранее в группе KAZKA прокомментировали не идеальный вокал солистки во время выступления на Национальном отборе на Евровидение 2019.

Еще одной неожиданностью стало то, что Александра Зарицкая занимается стрейчингом. Она продемонстрировала прекрасную растяжку, опубликовав видео в соцсетях.