Смілива й відверта: Кім Кардашьян не побоялася показати недоліки шкіри (фото)

Американська знаменитість багато років страждає від псоріазу

Американская светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая ранее неожиданно изменила имидж, уже несколько лет страдает от неприятного и неэстетичного кожного заболевания - псориаза. Из-за него на теле и даже лице появляются некрасивые красные пятна, которые ей приходится скрывать с помощью тонального крема и других косметических средств.

Не так давно болезнь обострилась и смелая Ким решилась показать поклонникам пораженные участки своего тела, а также поделиться секретом борьбы с псориазом.

В Instagram-историях своего аккаунта 38-летняя мама троих детей опубликовала несколько жутковатое селфи, на котором она лежит в постели с коричневой мазью на лице - у нее вылезли злополучные пятна под глазами, на лбу и подбородке.

"Псориаз - дерьмо",- коротко и ясно подписала снимок супруга Канье Уэста.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Она также добавила, что попробовала нанести новую травяную смесь.

Кардашьян также поделилась фото своих ног, покрытых красными пятнами. "Секси", - иронично прокомментировала фото звезда.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

После травяных припарок звезда воспользовалась специальным светотерапевтическим аппаратом, который помогает уменьшать размер пятен.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Ким также пьет черничные детокс-смузи, которые сама готовит, а недавно она обратилась за помощью к китайскому травнику, который создал для нее специальную микстуру.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

А пока что знаменитости, которая часто выходит в свет и снимается в ТВ-шоу и рекламе, приходится накладывать на лицо и тело толстый слой тонального крема и пудры, чтобы скрыть красные пятна.

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Отметим, что псориаз - это хроническое неинфекционное заболевание, поражающее кожу. Оно возникает из-за сбоев в иммунной системе и может передаваться генетически. От него также страдает мать Кардашьян - Крис Дженнер. При этом даже при своевременном и правильном лечений, болезнь может лишь перейти в более легкую форму, но полностью его излечить невозможно.

Напомним, Ким Кардашьян повторила "золотой" наряд Насти Каменских.

Стоит отметить, что недавно Ким Кардашьян, как известный тренд-мейкер предложила новый тренд на весну 2019.

Сейчас Ким Кардашьян ждет четвертого ребенка, который должен родиться в мае. Пара вновь прибегла к услугам суррогатной матери.