Смілива й відверта: Кім Кардашьян не побоялася показати недоліки шкіри (фото)

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Американська знаменитість багато років страждає від псоріазу

Американська світська левиця і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян, яка раніше несподівано змінила імідж, вже кілька років страждає від неприємного і неестетичного шкірного захворювання - псоріазу. Через нього на тілі і навіть обличчі з'являються некрасиві червоні плями, які їй доводиться приховувати за допомогою тонального крему і інших косметичних засобів.

Не так давно хвороба загострилася і смілива Кім зважилася показати шанувальникам уражені ділянки свого тіла, а також поділитися секретом боротьби з псоріазом.

В Instagram-історії свого облікового запису 38-річна мама трьох дітей опублікувала дещо моторошне селфи, на якому вона лежить в ліжку з коричневою маззю на обличчі у неї вилізли зловісні плями під очима, на лобі і підборідді.

"Псоріаз - лайно",- коротко і ясно підписала знімок дружина Каньє Уеста.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Вона також додала, що спробувала нанести нову трав'яну суміш.

Кардашьян також поділилася фото своїх ніг, покритих червоними плямами. "Сексі", - іронічно прокоментувала фото зірка.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Після трав'яних компресів зірка скористалася спеціальним світлотерапевтичним апаратом, який допомагає зменшувати розмір плям.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Кім також п'є чорничні детокс-смузі, які сама готує, а нещодавно вона звернулася за допомогою до китайського травника, який створив для неї спеціальну мікстуру.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

А поки що знаменитості, яка часто виходить у світ і знімається в ТВ-шоу і рекламі, доводиться накладати на обличчя і тіло товстий шар тонального крему і пудри, щоб приховати червоні плями.

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Зазначимо, що псоріаз - це хронічне неінфекційне захворювання, що вражає шкіру. Воно виникає через збої в імунній системі і може передаватися генетично. Від нього також страждає мати Кардашьян - Кріс Дженнер. При цьому навіть при своєчасному і правильному лікуванні хвороба може перейти в більш легку форму, але повністю вилікувати неможливо.

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