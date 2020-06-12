Каменських оголила апетитную "п'яту точку" і поділилася топ-3 вправи для пружних сідниць

Настя Каменських не перестає радувати шанувальників корисними ефірами і давати цінні прикладні поради за самовдосконаленню і схудненню. На карантині зірка заспустила 21-денний марафон-курс "Життя в стилі NK" і щодня ділилася цінними рекомендаціями, як покращити якість життя і стати кращою версією себе. Настя вирішила не зупинятися і по закінченню тренінгу, адже він знайшов великий відгук у шанувальників. У новому пості вона представила топ вправ для округлих і пружних сідниць, а також в якості прикладу показала свої апетитні стегна.

Співачка в спортивному топі власного бренду трохи підвернула короткі шорти і показала апетитну п'яту точку. Очі вона сховала за сонячними окулярами, а волосся зібрала у високий пучок.

Настя Каменських ділиться з шанувальниками поради по харчуванню та спорту (фото: instagram.com/kamenskux)

"Тримайте базові, але дуже ефективні вправи для вашої Кім!

Присед з широким розведенням ніг. Це вправа відмінно опрацьовує попа, ніжки і внутрішню частину стегна.

Встаньте рівно, зберігаючи природний прогин у попереку. Розставте ноги в сторони, а стопи розгорніть назовні. Відведіть таз назад і на вдиху зробіть присідання до того рівня, коли ваші стегна будуть паралельні підлозі. Коліна при цьому не повинні з'їжджатися всередину. На виході піднімайтеся і стискайте сідниці.

Сідничний місток. Для тих, кому складно присідати, це вправа - знахідка! Ляжте на спину, зігніть ноги в колінах і повільно піднімайте і опускайте таз. Верхня частина тіла при цьому нерухома. При підйомі - напружуйте сідниці і після - не опускайте таз до кінця на підлогу.



⠀ Настя Каменських охоче дає поради по самовдосконаленню (фото: instagram.com/kamenskux)

Відведення ніг назад з упором на підлогу. Станьте на коліна на підлогу або на килимок і витягнутими руками упріться в підлогу на ширину плечей. Не прогинайте поперек. Підніміть одну ногу, поки ваше стегно не буде паралельним корпусу. І на самій верхній точці стисніть сідниці. Поверніться у вихідне положення і повторіть руху з іншою ногою", - дала детальну інструкцію артистка.

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Співачка уточнила, що кількість підходів для початківців на кожну вправу - 3х15. Коли вдасться освоїти техніку виконання, варто додати обтяжувачі – почати з 1 кг, поступово збільшуючи вагу.

Раніше Настя Каменських завела фото в білому бікіні та показала пружне і підтягнуте тіло. Вона позувала на задньому дворі заміського будинку.