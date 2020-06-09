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Настя Каменських в кроп-топі засвітила плоский животик і завела плавними рухами

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.06.2020 - 10:38
Настя Каменських в кроп-топі засвітила плоский животик і завела плавними рухами
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала імпровізований танець під ритмічний трек

Настя Каменських часто розміщує на сторінці в Instagram короткі танцювальні ролики формату соцмережі TikTok. Вона захоплено змінює вбрання й образи (співачка не приховує, що має великий гардероб і обожнює шопппинг, а також може похвалитися величезною колекцією взуття). На свіжому відео вона продемонструвала не тільки струнку фігуру і плоский животик, але й гнучкість і пластику.

Настя плавно і чітко рухається такт енергійному треку, який, до речі відразу зацікавив її шанувальників і вони стали просити назву композицции (виконавець Cloonee - The Ciggie). На ній – сірий кроп-топ з коротким рукавом, що ледь прикриває груди, і густо розшитий чорними паейтками низ. Вона розпустила волосся і перекинула густу шевелюру на одну сторону, у вухах – великі срібні сережки-кільця.

"Послаю позитивну енергію", - підписала англійською мовою відео кучерява красуня.

Настя Каменських станцювала під ритмічний трек (фото: instagram.com/kamenskux)

Під роликом накопичилося чимало коментарів від відданих фанів: вони хвалили зовнішність Насті і її музичний смак.

  • Красуня
  • Ну як можна бути такою красунею
  • Настя супер
  • Талант не приховати
  • Айй крута
  • Клас
  • Шикарна
  • Дуже
  • Супер
  • Красуня, обожнюю вашу зовнішність

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських в яскравому вбранні розкрила секрет активного і продуктивного літа.

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Автор: Lite

Теги Новини України Настя Каменських
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