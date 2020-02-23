Як позбутися від висипань і постакне: простий і ефективний рецепт

Напевно, тема висипань і плям від них найактуальніша у всі часи. Багатьох дівчат хвилює питання, як же позбутися від цього неприємного явище скоріше та ефективніше. Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розкрила секрети краси східних жінок, поділилася на своїй сторінці в Instagram своїм рецептом, який дозволяє негайно прибрати свіжу "неприємність".

При цьому вона зазначила, що лікування прищів це не просте заняття, яке вимагає в першу чергу ретельного обстеження та виявлення причини. Без виявлення основної причини, навіть після найкращих засобів, висипання будуть повертатися. ⠀

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Ефективний рецепт від прищів:



Потрібно розтовкти 1 таблетку аспірину і залити невеликою кількістю води, добре перемішати до стану кашки.

Наносити точково на проблемні ділянки і змити через пару годин.

Ірина виклала докладний відеоурок, де показала, що і як потрібно робити.

Ілюстративне відео (instagram.com/irina.shark)

Результат вас здивує!

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Нагадаємо, раніше б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася своїми секретними рецептами краси і молодості, в яких використовується такий інгредієнт, як куркума. Вона зазначила, що з куркуми можна робити дуже багато різних масок, це справжній помічник для здоров'я та краси. Також з куркуми можна зробити золоті патчі, які прекрасно знімають набряки, прибирають синці і розгладжують дрібні зморшки.