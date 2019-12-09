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Як позбутися другого підборіддя: топ-3 дієвих способи

Lite » Краса 09.12.2019 - 08:41
Як позбутися другого підборіддя: топ-3 дієвих способи
Як позбутися від подвійного підборіддя. Фото: pixabay.com

Ефективні методи, які зроблять вашу шию красивою

Проблема подвійного підборіддя турбує більшість жінок. Все через те, що з плином років шкіра представниць прекрасної статі стає менш еластичною.

Також причиною другого підборіддя можуть стати коливання ваги, пише Marie Claire.

Генетика також відіграє свою роль, тому у вас може бути просто схильність до подвійного підборіддя. Але не варто впадати у відчай, у сучасному світі є маса способів, які допоможуть вам позбавитися від нього раз і назавжди.

Йога для обличчя

Йога для обличчя зможе поліпшити тонус шкіри в цій проблемній зоні. Пропонуємо вашій увазі вправи, які необхідно робити кожен день вранці і ввечері (кожну — по 10 разів):

1. Злегка підніміть підборіддя вгору і вперед, посміхніться, щільно притиснувши губи до зубів. Залишайтеся в такому положенні декілька секунд, потім розслабтеся і повторіть знову.

2. Закиньте голову назад, складіть губи в трубочку і подумки надсилайте повітряні поцілунки.

3. Поверніть голову вправо, підніміть підборіддя трохи догори, притисніть кінчик язика до неба, посміхніться і зробіть ковток. Повторіть вправу, повернувши голову вліво.

Як позбутися другого підборіддя: топ-3 дієвих способиФото: unsplash.com

Лімфодренажний масаж

Під час нанесення на шкіру зволожуючого крему, робіть лімфодренажний масаж обличчя — він допомагає поліпшити роботу лімфатичної системи і вивести токсини.

1. Починаючи з підборіддя, рухайтеся вгору у напрямку до мочки вуха, масажуючи і пощипуючи шкіру.

2. Використовуйте вказівний і середній пальці таким чином, ніби ви щось вирізаєте ножицями. Стискайте і відпускайте шкіру впевненими твердими рухами. Робіть цю вправу вранці і ввечері.

3. Торкніться тильною стороною долоні підборіддя, потім висуньте язик до максимуму і постарайтеся торкнутися кінчика носа. Залишайтеся в такому положенні 10 секунд, потім розслабтеся.

Салонні процедури

Якщо ви випробували і йогу, і масаж, але нічого не допомогло, тоді настав час кардинальних рішень. Скористайтеся однією з цих процедур:

1. Радіочастотний ліфтинг.

2. Ультраліфтинг.

3. Ліфтинг Нефертіті.

4. Карбокситерапія.

5. Ліпосакція.

Нагадаємо, раніше ми писали про дієву зброю проти зморшок. Експерт поділилася цінними порадами по догляду за шкірою.

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