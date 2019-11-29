Гра на випередження: як запобігти набору зайвої ваги

Ілюстративне фото (pexels.com)

Лікар-дієтолог дала ефективні рекомендації

Напевно ви чули твердження, що хворобу легше попередити, ніж лікувати. Воно справедливо і по відношенню до вашої фігури і ваги - набагато легше запобігти появі зайвого, ніж потім посилено намагатися позбутися від нього. Лікар-дієтолог Наталія Самойленко, яка раніше розвіяла головний міф про дробове харчування, поділилася порадами у своєму Instagram, які допоможуть вам цього домогтися.

Експерт рекомендує дотримуватися 10 принципів, які не допустять діагнозу зайва вага або ожиріння.

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1. Забудьте про постійне жування. Проміжки між вашими законними трьома/п'ятьма прийомами їжі повинні залишатися чистими! Ні печеньки, ні кави з молоком. Ми не сприймаємо це як їжу, але, повірте, у інсуліну на цей рахунок зовсім інша думка.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Пам'ятаємо про правило екватора! Після 15:00 забуваємо про вуглеводи і продукти, що підвищують інсулін, а заодно і про зайву вагу.

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3. Навіть у тих, хто не цікавиться бойовими мистецтвами Японії, присутній у житті СУМО. Особливо у людей, що люблять поїсти ввечері! Існує правило, від якого залежить наша стрункість — прийомів їжі в першій половині дня має бути більше, ніж у другій. Якщо у вас 3-кратний раціон, сніданок і обід повинні бути до 15:00.

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4. Менше цукру! Він — причина зайвої ваги, багатьох хвороб і передчасного старіння. Замініть цукор свіжими фруктами і їжте їх у першій половині дня.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Пийте воду. Багато води. З її допомогою відбуваються всі процеси в організмі, в тому числі і процеси жироспалювання. Немає 1,5-2 літри води в день — немає і схуднення.

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6. Засинайте в 23:00. Гормон, що відповідає за жироспалювання вночі (соматотропін), включається в роботу з 23:00 до 1:00. Заснете після півночі — схуднути в цей день для вас не представиться можливим. Подбайте про якість сну! Гаджети перед сном, шум і навіть слабкі джерела світла знижують вироблення мелатоніну.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Снідайте завжди і при будь-яких обставинах! Відмова від сніданку — одна з основних причин ожиріння.

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8. Правильний вибір продуктів. Менше простих вуглеводів, продуктів промислової обробки та іншого "магазинного сміття".



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Ілюстративне фото (pexels.com)

9. Регулюйте рівень "гормону стресу". Високий кортизол — ще одна причина зайвої ваги. Менше стресу, менше кави — менше і зайвої ваги.

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10. Ведіть активний спосіб життя. Стандартна фраза, здавалося б, але ніхто не стане сперечатися з тим, що протирання боків на дивані ніяк не сприяє стрункості.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше дієтолог розвіяла головні міфи про каву і дала поради по вживанню.