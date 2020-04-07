Для ідеальної фігури: комплекс вправ від топ-моделі Алли Костромічової

Щоб займатися спортом, зовсім не обов'язково купувати річний абонемент у спортивний зал або записуватися на спортивну секцію. Достатньо виділяти 20-30 хвилин щодня і робити вправи, які допоможуть тримати тіло в тонусі і покращити фігуру.

Саме таке тренування провела глядачам Нового каналу ведуча реаліті «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічова в рамках Instagram-проекту «День з ведучим».

– Я тренуюся вдома щодня, опрацьовуючи особливо важливі для дівчат зони: сідниці, прес, животик, – розповіла Алла. – Не люблю вбивати себе тренуванням, тому чергую навантаження з розтяжками, елементи з йоги з планкою, і займаюся близько години.