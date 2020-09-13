ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ідеальна фігура: експерт розкрила секрети красивого живота

Неділя 13 вересня 2020 08:34
Ідеальна фігура: експерт розкрила секрети красивого живота
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Нутриціолог поділилася ефективними способами зробити живіт плоским

Випираючий живіт - проблема багатьох жінок. Жир там нерідко накопичується навіть у худих, тому що так влаштований жіночий організм. Причини можуть бути різними, але з будь-яким животиком нам всім хочеться зробити одне - прибрати! І так хочеться, щоб у першу чергу жирок йшов саме з живота - адже він виділяється найбільше. І щоб назавжди і швидше.

Магічний засіб від великого живота навряд чи існує. Але нутриціолог Надія Пахирко поділилася дієвими і ефективними способами все ж добитися красивого і плоского животика.

1. Жир і правда відкладається в першу чергу на животі. Це для тіла - недоторканний запас. Тому навіть під час голоду організм його довго не віддасть.

2. Жир накопичується, коли ви регулярно переїдаєте. Тому, щоб організм почав витрачати ці запаси, вживайте менше калорій, ніж витрачаєте.

Ідеальна фігура: експерт розкрила секрети красивого живота

Ілюстративне фото (pexels.com)


3. При дефіциті калорій почне худнути все тіло. А щоб допомогти животу швидше позбавлятися від жиру, потрібні спеціальні вправи. Це не качання преса! Важливо задіяти якомога більше м'язів - не тільки на животі, а й сусідні області.

4. Зниження ваги повинне бути грамотним, щоб не нашкодити собі і не посадити остаточно здоров'я.

Важливі правила:

  • Скорочуйте раціон не більше, ніж на 20% від добової потреби.
  • Дотримуйтесь балансу БЖУ. Нам потрібні білки, жири і вуглеводи. А інакше, буде не для схуднення, а виснаження. Це небезпечно.
  • Рухатися потрібно обов'язково. Це прискорює обмін речовин. Жир спалюється швидше, зміцнюються м'язи, шкіра підтягується, а не обвисає, як на шарпеї.

Ідеальна фігура: експерт розкрила секрети красивого живота

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова навчила правильно готувати комбіновані перекуси з собою.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Краса схудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся