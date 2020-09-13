Ідеальна фігура: експерт розкрила секрети красивого живота

Нутриціолог поділилася ефективними способами зробити живіт плоским
Випираючий живіт - проблема багатьох жінок. Жир там нерідко накопичується навіть у худих, тому що так влаштований жіночий організм. Причини можуть бути різними, але з будь-яким животиком нам всім хочеться зробити одне - прибрати! І так хочеться, щоб у першу чергу жирок йшов саме з живота - адже він виділяється найбільше. І щоб назавжди і швидше.
Магічний засіб від великого живота навряд чи існує. Але нутриціолог Надія Пахирко поділилася дієвими і ефективними способами все ж добитися красивого і плоского животика.
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1. Жир і правда відкладається в першу чергу на животі. Це для тіла - недоторканний запас. Тому навіть під час голоду організм його довго не віддасть.
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2. Жир накопичується, коли ви регулярно переїдаєте. Тому, щоб організм почав витрачати ці запаси, вживайте менше калорій, ніж витрачаєте.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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3. При дефіциті калорій почне худнути все тіло. А щоб допомогти животу швидше позбавлятися від жиру, потрібні спеціальні вправи. Це не качання преса! Важливо задіяти якомога більше м'язів - не тільки на животі, а й сусідні області.
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4. Зниження ваги повинне бути грамотним, щоб не нашкодити собі і не посадити остаточно здоров'я.
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Важливі правила:
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Ілюстративне фото (pexels.com)
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