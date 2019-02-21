Гірше цукру: Аніта Луценко шокувала неочікуваним відкриттям про "струнку" фруктозу

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Аніта показала улюблену вправу Віри Брежнєвої

На 11 день челленджа "14 днів без солодкого", який сподобався багатьом, Аніта Луценко вирішила нарешті розповісти неприємну правду про фруктозу. Адже багато хто впевнені, що фруктоза — це чудовий замінник цукру, які ледь не "сприяє схудненню" і "їсти її можна, скільки завгодно". Хоча, як з'ясувалося, це чистої води міф.

Так, відома фітнес-тренер зазначила, що їсти солодощі на основі фруктози для людей з діабетом — однозначно не найкращий варіант. І вже тим більше не самий корисний, якщо ви відмовляєтеся від солодкого.

Фруктоза — гірше цукру, зазначає фітнес-тренер.

"Вона відразу йде в жир. З'їдаючи солодощі з фруктозою, ви не відчуваєте почуття насичення і з'їдаєте набагато більше, ніж з'їли б навіть з цукром. Жиру при цьому в цих солодощах не менше!" — наголошує Луценко.

Струнка Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Тренер закликає не шукати розради в обхідних шляхах. І пам'ятати, що найбільш здорові солодощі для тих, що худне — мед, ягоди і фрукти, рідко сухофрукти. Але і тут не переборщуйте. Під час 14 днів без солодкого з'їдайте не більше 1 чайної ложки меду на день і до 350 грамів фруктів і ягід разом узятих.

Традиційно, Луценка дала завдання на сьогодні — вправа, яку жартома назвала "Брежнєва", так як воно улюблена у співачки Віри Брежнєвої.

Виконуйте 20 разів на кожну ногу і так 3 підходи! Попередньо зробіть самостійно розминку.

Відео: instagram.com/anitasporty

Також нагадаємо, до цього Аніта Луценко вже встигла рекомендувати масу корисних вправ. Наприклад, Аніта показала кращу "жіночу вправу".

А до цього тренер показала, як прибрати в'ялий живіт і підтягти м'язи рук.