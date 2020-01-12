Хочеться поголитися налисо: Регіна Тодоренко в Одесі раптово змінила імідж

Регіна Тодоренко зустріла Новий рік з чоловіком Владом Топаловим і синочком Майклом – для зіркової зайнятої сім'ї це велика рідкість, тому свято втрьох стало для них справжнім щастям. Практично відразу після різдвяних канікул ведуча вирушила до батьків в Одесу. У рідному місті Регіна зважилася на радикальні зміни в іміджі – вона пофарбувала волосся і обстригла довгий чубок. Про це зірка сама заявила в Instagram.

На свіжих фото Регіна в новому образі – її блискучі пасма русявого відтінку акуратно укладені в красиві великі хвилі. Автором превтілення ведучої став стиліст Михайло Рудишин. До речі, він також є другом і Лесі Нікітюк, яка з його допомогою в минулому році стала володаркою рожевиого волосся.

"Нове волосся, новий колір і чубчик - все це справа рук неймовірного майстра Михаили Рудишина. Всі наші зовнішні зміни пов'язані з внутрішніми переживаннями. Раніше я була блондинкою з забарвленням йоркширського тер'єра, потім місяць була рудою і знову у своєму кольорі русої богині. Часом мені навіть хочеться поголитися налисо. Цікаво, з чим пов'язана така любов до змін. І скажіть, які самі божевільні експерименти з волоссям були у вас? Я от, наприклад, в 14 років була настільки зухвалою, що ходила з синіми волоссям", - зізналася Регіна.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Підписники зірки "Орла і Решки" оцінили її модний експромт і висловили свою думку про новий образ Реґіни.

Вам дуже гарно

Русяве довге волосся найкрасивіші

Красотуличька

Дуже красивий і природний відтінок

Регіна, ти неймовірна красуня сама по собі

Скріншот коментарів

Раніше Влад Топалов показав кумедне фото з маленьким синочком Майклом в домашній обстановці і зізнався, що сумує за дружиною і сином, які вирушили в Україну.