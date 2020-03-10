Готуйся! Віка з НеАнгелів розсекретила своє ефективне тренування для стрункості

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели може похвалитися завидною стрункістю і підтягнутим тілом. Дівчина зізнається, що її форми і зовнішній вигляд – результат правильного харчування і посиленої роботи над собою, зі спортом співачка на "ти". Її фото в бікіні викликають невимовне захоплення у шанувальників, які нахвалюють сталевий прес і осину талію артистки. Вікторія вирішила долучити фанів до спорту і поділилася з ними свїм ефективним тренуванням для красивого рельєфу тіла.

Віка опублікувала ряд відео зі сопртазалла, на яких в спортивному топі і лосинах виконує під керівництвом тренра вправи з гумками, гирею і гантелями.

"Мила моя #інстаподруго, сьогодні тебе запрошую до нас на тренування, так що готуйся! Закидаю найпоширенішими видами навантажень. Я відчуваю, що ми повинні розповісти те, що тобі як і мені потрібно знати на всі 100", - пообіцяла вона.

Підписники дівчини подякували її не тільки за потужну мотивацію, але і корисний контект, а також не втрималися від компліментів.

Гарне тренування, гарна форма...так тримати

Mega cool! Краса - це праця, дівчатка!

Яка талія

Блін, фігурка – вогонь

Фігура ідеальна!

Спасибі вам за тренування!

Який прес

Фантастична форма

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів показала щасливі фото з сонячної Іспанії. Дівчина позувала без макіяжу в джинсовій куртці-оверсайз з величезним принтом у вигляді серця на спині і вузьких джинсах.