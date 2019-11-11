Фігура мрії: Алессандра Амбросіо демонструє апетитні форми в крихітному бікіні

Алессандра Амбросіо любить показувати своє тіло у всій красі, незалежно від сезону. Зараз модель відпочиває на Мальдівах, а значить, жаркі фото для шанувальників бразильської красуні забезпечені. Новий тиждень модель почала явно з позитивних емоцій, ними вона і поспішила поділитися з шанувальниками в своєму мікроблозі.

Алессандра на Мальдівах (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра показала фото, де позує в крихітному яскраво-блакитному бікіні. «Моя версія «блакитного» понеділка», – написала вона, натякаючи, що її день розпочався далеко не сумно. Амбросіо лежить біля басейну, витягнувшись на весь зріст і підставивши своє досконале тіло сонячним променям.

Модель захопила мережу своєю фігурою (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Друге фото не менш яскраве: екс-«ангел» Victoria's Secret лежить на шезлонгу все в тому ж купальнику. Доповнили пляжний образ красуні численні браслети, намисто, ланцюжок на нозі, сережки з черепашками і сонцезахисні окуляри. «Відпочинок весь день!», – написала вона під барвистою картинкою. Шанувальники почали засипати 38-річну зірку компліментами і вогненними емодзі. І не дивно! Алессандра з її витонченою фігурою, накачаним пресом, стрункими ногами і пишними грудьми їх явно заслуговує.

Алессандра любить йогу (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, над ідеальною фігурою модель працює не тільки у фітнес-залах. Одна з улюблених практик Алессандри, яка допомагає підтримувати душевну гармонію в божевільному ритмі моделі, а також сприятливо позначається на тілі, це йога. Спеціально для занять Амбросіо разом зі своєю командою навіть розробила лінію одягу. У рекламній кампанії колекції зірка встигла показати послідовувачам свої улюблені асани. Так, дівчина обожнює статичні і перевернуті пози, а також намагається не пропускати медитацію.