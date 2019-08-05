"Естетичне задоволення": Маша Єфросиніна потрясла завидною розтяжкою

Маша Єфросиніна завжди намагається ділиться з шанувальниками різними лайфхаками і корисною життєвої мотивацією. Особливо, коли мова заходить про підтримку себе в ідеальній формі. Так на своїй instagram-сторінці українська телеведуча і блогер опублікувала нове відео, на якому зображено її інтенсивне тренування. При цьому Єфросиніна похвалилася відмінно розтяжкою!

Єфросиніна показала коротке чорно-біле відео, на якому виконує кілька складних вправ на розтяжку. Складно не відзначити, що у ведучої – відмінна фігура!

Також телеведуча розповіла про важливі правила, які дозволяють їй підтримувати себе у відмінній формі. Приміром з'ясувалося, що Єфросиніна не сидить на дієтах. І може дозволити собі "вкусняшки".

"Моє тіло належить до такого типу, яке розпухає: від думки про шоколад, від установки на дієту, стресу і від силових навантажень! Круто, чи не так?! Тому я не сиджу на дієтах багато років, зате системно дотримуюся певного режиму харчування. Я давно засвоїла істину: концентрація на схудненні незмінно призводить до набору ваги!" – ділиться досвідом Маша.

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

"Дозволяю собі шоколад і морозиво в період пмс. Не знищую себе потім за це, а навпаки, кажу собі, що хоч хтось повинен мене балувати. Зі стресом взагалі розмова коротка! Перше, треба визнати, що зараз ми в ньому живемо тотально! А значить, треба з ним домовлятися або давати йому в морду! Моя Антистрес програма: медитація, масаж, прогулянки з дітьми по кілька годин, кіно/серіали, книги, самота (годину в день на себе), секс, подорожі, спорт!", - продовжує Єфросиніна.

"До речі, про спорт - я не пам'ятаю, коли тримала в руках гантелі або штанги. Працюю виключно з власною вагою (у мене її достатньо), щоб зміцнювати внутрішню і опрацьовувати зовнішню мускулатуру, розтягувати тканини( щоб йшла зайва вода), вміти тримати баланс і збільшувати свою витривалість!" – підсумувала ведуча.

Шанувальники Маші також поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:

"Крутецко так все викладено, лаконічно і в яблучко"

"Ви просто молодчинка! Дивлячись на вас хочиться самої позайматися!"

"І ніяких гантель! Амінь!"

"Читаю текст, дивлюся відео і не можу зрозуміти, де розпухає тіло при думці про шоколаді? У вас охрененная фігура! А такий пілатес я ще не пробувала, більше зосереджена на TRX І tabata"

"Граціозно і чудово! Дякую за естетичне задоволення"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна потішила рідкісним кадром чоловіка з сином. Телеведуча показала, як вирушила з рідними за покупками.

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