Що їсти, щоб не тягнуло на солодке: вся правда про прості вуглеводи від фітнес-тренера

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Аніта Луценко також традиційно поділилася новою вправою

Не потрібно бути іменитим дієтологом, щоб розуміти — нашому організму для роботи потрібна енергія. І цю енергію ми отримуємо з вуглеводів. Але є різниця в цьому джерелі енергії, який може бути як корисним, так і нашкодити. В рамках челленджа "14 днів без солодкого" фітнес-тренер Аніта Луценко доступно пояснила різницю між складними і простими вуглеводами. А також розповіла, що потрібно їсти, щоб не накидатися кожен раз на солодке.

Отже, до складних вуглеводів належать: хліб, макаронні вироби, каші, а також деякі овочі.

Прості або швидкі вуглеводи добре відомі всім — це шоколад, соки, мед, фрукти і ягоди, солодка вода і т. д.

"Складні вуглеводи дають енергію поступово і рівень цукру в крові поступово підвищується і поступово знижується. Прості вуглеводи дають різкий стрибок енергії і різке падіння!" — пояснює Аніта Луценко.

"Щоб не тягнуло на солодке, потрібно їсти складні вуглеводи!" — лаконічно підсумував Луценко.

Також не обійшлося без щоденної фізичної активності. В цей раз Аніта пропонує прості віджимання, опублікувавши відео урок. До речі, правильність виконання вправи на відео показує колега Луценко — фітнес-тренера Юлія Богдан. Виконувати віджимання слід по 10-15 повторень, 3 підходи!

Відео: instagram.com/anitasporty

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