Ще красивіша: Кім Кардашьян підкреслила ефектну зовнішність наймоднішим фарбуванням літа

Кім Кардашьян ніколи не зупинялася на одному стилі. Вона любить приміряти різноманітні вбрання, а також не відмовляє собі в нових зачісках мало не щотижня. 39-річна діва була яскравою блондинкою, спокусливою шатенкою, пекучою брюнеткою... А тепер справа дійшла і червоно-рудого. Теледіва приміряла трендове фарбування з червоними пасмами і темними корінням, яке професійні стилісти по волоссю вже встигли назвати наймоднішим цього літа. Цілком можливо, що Кім знову скористалася перукою або тонуючою фарбою. Тим не менш, новий імідж їй дуже до лиця, що вже встигли відзначити віддані шанувальники зірки. Волосся їй уклали у високий хвіст, випустивши біля лиця пару пасом.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Образ вона продемонструвала в своєму блозі, запостивши кілька фото зі старшим сином Сейнтом, а також коханим чоловіком Каньє Вестом. Щоб підкреслити новий відтінок волосся, вона обрала вбрання у червоно-малиновий тоні. Облягаюча блуза, яка акцентувала на пишних грудях і осиній талії, а також штани і сумочка з принтом. Завершували незвичайний лук сріблясті класичні туфлі на високій шпильці – Кім виглядала гармонійно і яскраво. Не забула вона і про мейк-ап, який виконала продуктами своєї марки. У сторіз зірка похвалила новинки, відзначивши їх якість.

Син також здивований (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нова зачіска викликала хвилю обговорень, і в основному шанувальники тепло зустріли такі зміни в зовнішності своєї улюблениці.

Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

Не менше, ніж черговий тренд, який приміряла Кім, викликав глава сім'ї Каньє Уест. Репер, бізнесмен, духовний лідер і просто зразковий сім'янин обрав черговий шлях. У День незалежності Каньє звернувся до своєї аудиторії в мережі Twitter, повідомивши, що висуває свою кандидатуру на пост президента США. «Тепер ми повинні реалізувати обіцянку Америки, довірившись Богові, об'єднавши наше бачення і побудувавши наше майбутнє. Я балотуюся на посаду президента Сполучених Штатів», – заявив шоумен. Свою підтримку реперу вже висловили багато знаменитостей, включаючи Ілона Маска. Багато хто з шанувальників відзначили, втім, що вже пізно висувати свою кандидатуру в якості незалежного кандидата. Так що, цілком можливо, це всього лише черговий pr-хід знаменитої родини.