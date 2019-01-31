Їм мало – вага на місці: дієтолог розвіяла міфи про харчування і схуднення

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт пояснила, чому при обмеженому харчуванні вага не рухається або навіть зростає

Професійний дієтолог Світлана Фус запевняє, що частою проблемою при різкому обмеженні в харчуванні стає зміна метаболізму. Саме через це багато людей не худнуть або навіть набирають вагу, різко урізавши свій раціон. Про це вона написала у Instagram.

Фус пояснила, що собою являє метаболізм і які чинники впливають на його швидкість. За її словами, підтримувати обмін речовин в активному стані допомагають білки, жири, вуглеводи, які необхідно отримувати з їжею в оптимальній кількості.

"Метаболізм (обмін речовин) - це комплекс численних біохімічних реакцій, які відбуваються в нашому організмі для забезпечення функціонування всіх систем. Цей процес відбувається безперервно: і вдень, коли ми бадьорі, і вночі, коли ми спимо. Щоб підтримувати обмін речовин в активному стані необхідно надходження білків, жирів, вуглеводів. Все це ми повинні отримувати з їжею", - підкреслила експет.

Дієтолог зазначила, що сувора дієта сприяє не тільки зниженню активності та енергійності людини, але і виробленню гормону стресу – кортизону, який і призводить до негативних наслідків, таких як затримка води в організмі.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Коли людина сидить на "голодній" дієті, то калорійність споживаної нею їжі низька, кількість енергії знижена (через нестачу їжі). Організм не може повноцінно функціонувати, дефіцит речовин сприймається як стрес. Під час стресу в корі надниркових залоз виробляється гормон кортизол, який викликає, по-перше, розпад м'язової тканини, а по-друге, затримку води в організмі", - написала Фус.

Також обмежене харчування загрожує збоями в роботі щитовидки, що також сприяє набору ваги і накопиченню жирових відкладень.

"При нестачі енергії, яку забезпечує їжа при поганому харчуванні, падає активність гормонів щитовидної залози і переходять з вільного стану (а це активний обмін речовин) в зв'язанний. Сповільнюється метаболізм, організм запасає енергію у вигляді жиру. І що в результаті? М'язової тканини (метаболічна тканина) стає менше, а вода і жир, навпаки, затримуються. Тобто змінюється склад вашого тіла (м'язи / жир). Це означає, що привести себе у форму буде складніше", - констатувала фахівець.

Саме тому дієтолог рекомендує правильно і збалансовано харчуватися замість замість того, щоб мінімізувати негативні наслідки добровільного голодування.

"Щоб не порушувати і не сповільнювати метаболізм більш корисно і ефективно правильно харчуватися і підтримувати м'язи в тонусі. Ось чому нормалізація щоденного харчування - перше, з чого починається шлях до стрункого тіла", - запевнила вона.

Раніше фахівець розповіла про негативний вплив на організм білкових дієт та їх наслідки.

Нагадаємо, що Світлана Фус заявляла про те, що правильно приготована каша здатна не тільки наситити організм, але і мінімізувати тягу до солодкого.

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