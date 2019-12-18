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Еліна Світоліна показала ефективні вправи для пружних сідниць і струнких ніжок (відео)

Lite » Краса 18.12.2019 - 12:55
Еліна Світоліна показала ефективні вправи для пружних сідниць і струнких ніжок (відео)
Еліна Світоліна в Дубаї (фото: instagram.com/elisvitolina)

Світоліна дуже активно готується до майбутніх сезонів

Еліна Світоліна не часто балує шанувальників оновленнями у мережі. Незважаючи на "дух Різдва", який витає в повітрі, і майбутні новорічні свята, українська тенісистка активно тренується і готується до майбутніх тенісних сезонів. Багатотисячній армії підписників в мережі instagram Світоліна показала унікальне відео із зали, продемонструвавши фрагмент дійсно насиченого тренування.

Так, на опублікованому відео можна почерпнути серію корисних вправ для щоденного воркаута. До речі, показана Світоліної тренування відмінно підійде для тренування м'язів ніг, а також сідниць. Так що зверніть на це увагу! Приміром, спортсменка виконує глибокий присід зі штангою. А також серію різних підйомів з перешкодами.

"Якщо ви не робите пости після занять в тренажерному залі, ви взагалі не займалися", - жартома підписала відео Світоліна.

Відео: instagram.com/elisvitolina

Цікаво, що як раз до публікації відео Світоліна показала у всій красі результат наполегливих тренувань. А саме - свої спортивні підтягнуті форми. В кадрі спортсменка позує на тлі панорамного вікна, з якого відкривається розкішний вид на море, пальми, оглядове колесо. До речі, знімок був зроблений в Дубаї, де відпочивала Еліна. Фігура Еліни в тіні, однак це не заважає розглянути її форми.

"Вид має значення", - підписала фото Світоліна.

Еліна Світоліна показала ефективні вправи для пружних сідниць і струнких ніжок (відео)

Еліна Світоліна в Дубаї (фото: instagram.com/elisvitolina)

Нагадаємо, що в листопаді українська спортсменка прилітала в Київ, де презентувала свій благодійний фон. При цьому красуня відвідала парочку ТВ-ефірів. Наприклад, для зйомок у програмі "Сніданок з 1+1" Еліна вибрала літнє плаття з квітковим принтом від одного з українських брендів.

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Новини України тренировкиЭлина Свитолинаспортсменка
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