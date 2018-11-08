Експерти повідомили, від якого продукту необхідно відмовитися, щоб вилікувати акне за місяць

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Дерматологи рекомендують прибрати з раціону молоко

Експерти вже кілька років обговорюють зв'язок між появою вугрової хвороби у дорослих і наявністю в раціоні молока. Виявляється, він дійсно є. Про це повідомляє дерматолог, передають російські ЗМІ.

Крім того, що експерти рекомендують позбавитися від молока у своєму раціоні, вони вважають, що прибравши з раціону певні продукти (цукор, алкоголь, молочні продукти), можна змінити стан шкіри в кращу сторону.

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Дослідження показали, що гормони, що містяться в молоці і, особливо, в знежиреному молоці, сприяють появі на обличчі запальних захворювань шкіри.

За результатами дослідження, проведеного в Гарвардському університеті громадського здоров'я, 44% дівчат, що регулярно вживають знежирене молоко, спостерігають появу прищів і вугрової висипки.

У той же час, відмова від молока на місяць разюче змінювала стан шкіри у випробовуваних. Крім того, що скоротилася кількість висипань, шкіра стала виглядати свіжіше.

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Відео: РБК-Україна