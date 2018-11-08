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Експерти повідомили, від якого продукту необхідно відмовитися, щоб вилікувати акне за місяць

Lite » Краса і здоров'я 08.11.2018 - 17:00
Фото: (unsplash.com)
Фото: (unsplash.com)

Дерматологи рекомендують прибрати з раціону молоко

Експерти вже кілька років обговорюють зв'язок між появою вугрової хвороби у дорослих і наявністю в раціоні молока. Виявляється, він дійсно є. Про це повідомляє дерматолог, передають російські ЗМІ.

Крім того, що експерти рекомендують позбавитися від молока у своєму раціоні, вони вважають, що прибравши з раціону певні продукти (цукор, алкоголь, молочні продукти), можна змінити стан шкіри в кращу сторону.

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Дослідження показали, що гормони, що містяться в молоці і, особливо, в знежиреному молоці, сприяють появі на обличчі запальних захворювань шкіри. 

За результатами дослідження, проведеного в Гарвардському університеті громадського здоров'я, 44% дівчат, що регулярно вживають знежирене молоко, спостерігають появу прищів і вугрової висипки.

У той же час, відмова від молока на місяць разюче змінювала стан шкіри у випробовуваних. Крім того, що скоротилася кількість висипань, шкіра стала виглядати свіжіше.

Нагадаємо, що дієтологи назвали п'ять помилок, які заважають позбавитися від зайвої ваги.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог назвала топ-5 напоїв для схуднення.

А також розповідали про те, що медики назвали продукти, які можуть спровокувати мігрень.

Відео: РБК-Україна

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