Експерт розвінчала основні міфи про схуднення тих, кому за 40

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Бути здоровим і тримати себе у формі можна в будь-якому віці

Багато людей впевнені, що після 40 років схуднути якщо і не неможливо, то надзвичайно складно і потребує великих зусиль. Чи так це насправді? Експерт по схудненню і здоровому харчуванню Катя Медушкіна вирішила розібратися в цьому питанні на своїй сторінці в Instagram.

"Ой, всі ці програми схуднення і тренування працюють коли ти молодий, а от, коли тобі вже далеко за 40, то треба змиритися з суворою реальністю - вже треба няньчить онуків, а не скакати на тренуваннях". Подібні повідомлення не рідкість в моєму директі. І вони мене дуже турбують", - пише блогер.

Фото: (nstagram.com/katya_medushkina)

На її думку, в будь-якому віці потрібно виглядати добре. Головне - не вірити тим, хто пише, що це неможливо.

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Розглянемо основні міфи про схуднення тих, кому за 40:

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Через гормональну перебудову від набору ваги не дітися.

Так, дійсно, 40-45 років - це той рубіж, коли жіночий організм починає перебудовуватися: змінюються жирової, сольовий і водний обміни речовин, перебудовується гормональна система. Зміни відбиваються і на зовнішньому вигляді - шкіра стає менш еластичною. Колаген і еластин вже не виробляються з такою інтенсивністю - зморшки висипають пучками. Але! Ця перебудова не привід, щоб забити на себе! Схуднути, налагодити гормональний фон і тримати своє тіло і шкіру в тонусі віком і 40, і 50, і 60+ МОЖНА і ПОТРІБНО!

У цьому віці дуже важливо, в рази важливіше проти 20 або 30 років, працювати з повноцінним надходженням поживних речовин. І саме в цьому віці головне правило - ніяких дієт, а збалансоване по всіх нутрієнтів, дробове харчування.



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Фото: (unsplash.com)

Потрібно обмежувати фізичні навантаження - поберегти себе.

У цьому віці, як ніколи важливо приділяти увагу фізичним навантаженням, тому що рух - це еліксир і джерело молодості. Регулярні тренування в 40+, це не тільки краса, але й здоров'я серцево-судинної системи, суглобів, хребта. Не треба боятися починати, потрібно просто врахувати всі нюанси свого поточного стану при виборі навантаження. ⠀

Фото: (unsplash.com)

"Запам'ятайте - це ваші найкращі роки, коли вже є розуміння, що потрібно робити з тілом і здоров'ям. Так що повний вперед! І так, можна встигати і слідкувати за собою, і няньчить онуків - у 40+ життя тільки починається", - впевнена вона.

Нагадаємо, дієтолог назвала підступні звички, які заважають скинути вагу.

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