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Експерт назвала кращі вправи для схуднення і красивого рельєфу тіла

Lite » Краса 28.11.2019 - 08:36
Експерт назвала кращі вправи для схуднення і красивого рельєфу тіла
Ілюстративне фото (pexels.com)

Фізичні вправи допоможуть прискорити процес схуднення і знизити стрес

Як відомо, для схуднення займатися спортом необов'язково. Ви можете знизити вагу і без фізичних вправ, однак з ними справа піде швидше і тіло буде більш підтягнутим і красивим. Про те, які вправи найкраще підійдуть для зниження ваги, розповіла дієтолог Олена Кален, яка раніше поділилася anti-age порадами з харчування для краси шкіри. На сторінці в Instagram вона поділилася рекомендаціями, на які види навантажень варто звернути увагу.

"Спорт, безумовно, важливий, якщо ви хочете зміцнити тіло, зробити його гарним і рельєфним. Багатьом людям спорт дарує приємні відчуття, допомагає знизити стрес, та і зниження ваги піде швидше", - зазначила експерт.

При схудненні найкраще підходять аеробні і кардіонавантаження. Найчастіше це одні і ті ж вправи: плавання, біг, стрибки, але різниця в пульсі і інтенсивності виконання.

Експерт назвала кращі вправи для схуднення і красивого рельєфу тіла

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Під час аеробної відчувається навантаження на м'язи, але людина може розмовляти, дихання рівне.
  • Як тільки стає важко говорити, тренування стає кардіо. Найкраще поєднувати ці 2 види навантаження.


Найбільш популярні вправи, що сприяють зниженню ваги: скандинавська ходьба, біг, стрибки на скакалці.

Експерт назвала кращі вправи для схуднення і красивого рельєфу тіла

Ілюстративне фото (pexels.com)


Силові вправи теж можуть бути корисні в зниженні ваги, серед них добре себе зарекомендували присідання, віджимання і підтягування. По-перше, це навантаження відразу на велику кількість м'язів, що вимагає більшої витрати енергії. А по-друге, добре розвинена м'язова тканина сприяє спалюванню жиру.

Експерт назвала кращі вправи для схуднення і красивого рельєфу тіла
Ілюстративне фото (pexels.com)

Важливо знати, що вага знижується рівномірно по всьому тілу і спалювати її локально в якійсь області не вийде.

Улюблені багатьма дівчатами вправи на прес ніяк не позначаться на спалюванні жиру в області живота, а тільки зміцнять м'язи. Те ж стосується обручів: ні живіт, ні боки не стануть від них менше.

Експерт назвала кращі вправи для схуднення і красивого рельєфу тіла

Ілюстративне фото (pexels.com)

Махи ногами теж не ефективні при жироспалюванні, єдине, що вони можуть дати – це зміцнення м'язів стегна, і то при дотриманні певних правил виконання.

Нагадаємо, голлівудська зірка Єва Лонгорія показала спортивну фігуру і улюблені вправи.

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