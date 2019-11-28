Експерт назвала кращі вправи для схуднення і красивого рельєфу тіла

Ілюстративне фото (pexels.com)

Фізичні вправи допоможуть прискорити процес схуднення і знизити стрес

Як відомо, для схуднення займатися спортом необов'язково. Ви можете знизити вагу і без фізичних вправ, однак з ними справа піде швидше і тіло буде більш підтягнутим і красивим. Про те, які вправи найкраще підійдуть для зниження ваги, розповіла дієтолог Олена Кален, яка раніше поділилася anti-age порадами з харчування для краси шкіри. На сторінці в Instagram вона поділилася рекомендаціями, на які види навантажень варто звернути увагу.

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"Спорт, безумовно, важливий, якщо ви хочете зміцнити тіло, зробити його гарним і рельєфним. Багатьом людям спорт дарує приємні відчуття, допомагає знизити стрес, та і зниження ваги піде швидше", - зазначила експерт.

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При схудненні найкраще підходять аеробні і кардіонавантаження. Найчастіше це одні і ті ж вправи: плавання, біг, стрибки, але різниця в пульсі і інтенсивності виконання.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Під час аеробної відчувається навантаження на м'язи, але людина може розмовляти, дихання рівне.

Як тільки стає важко говорити, тренування стає кардіо. Найкраще поєднувати ці 2 види навантаження.

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Найбільш популярні вправи, що сприяють зниженню ваги: скандинавська ходьба, біг, стрибки на скакалці.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Силові вправи теж можуть бути корисні в зниженні ваги, серед них добре себе зарекомендували присідання, віджимання і підтягування. По-перше, це навантаження відразу на велику кількість м'язів, що вимагає більшої витрати енергії. А по-друге, добре розвинена м'язова тканина сприяє спалюванню жиру.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Важливо знати, що вага знижується рівномірно по всьому тілу і спалювати її локально в якійсь області не вийде.

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Улюблені багатьма дівчатами вправи на прес ніяк не позначаться на спалюванні жиру в області живота, а тільки зміцнять м'язи. Те ж стосується обручів: ні живіт, ні боки не стануть від них менше.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Махи ногами теж не ефективні при жироспалюванні, єдине, що вони можуть дати – це зміцнення м'язів стегна, і то при дотриманні певних правил виконання.

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Нагадаємо, голлівудська зірка Єва Лонгорія показала спортивну фігуру і улюблені вправи.