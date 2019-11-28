Эксперт назвала лучшие упражнения для похудения и красивого рельефа тела

Иллюстративное фото (pexels.com)

Физические упражнения помогут ускорить процесс похудения и снизить стресс

Как известно, для похудения заниматься спортом необязательно. Вы можете снизить вес и без физических упражнений, однако с ними дело пойдет быстрее и тело будет более подтянутым и красивым. О том, какие упражнения лучше всего подойдут для снижения веса, рассказала диетолог Елена Кален, которая ранее поделилась anti-age советами по питанию для красоты кожи. На странице в Instagram она поделилась рекомендациями, на какие виды нагрузок стоит обратить внимание.

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"Спорт, безусловно, важен, если вы хотите укрепить тело, сделать его аппетитным и рельефным. Многим людям спорт дарит приятные ощущения, помогает снизить стресс, да и снижение веса пойдет быстрее", - отметила эксперт.

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При похудении лучше всего подходят аэробные и кардионагрузки. Чаще всего это одни и те же упражнения: плавание, бег, прыжки, но разница в пульсе и в интенсивности выполнения.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Во время аэробной чувствуется нагрузка на мышцы, но человек может разговаривать, дыхание ровное.

Как только говорить становится трудно, тренировка становится кардио. Лучше всего сочетать эти 2 вида нагрузки.

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Наиболее популярные упражнения, способствующие снижению веса: скандинавская ходьба, бег, прыжки на скакалке.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Силовые упражнения тоже могут быть полезны в снижении веса, среди них хорошо себя зарекомендовали приседания, отжимания и подтягивания. Во-первых, это нагрузка сразу на большое количество мышц, что требует большего расхода энергии. А во-вторых, хорошо развитая мышечная ткань способствует сжиганию жира.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Важно знать, что вес снижается равномерно по всему телу и сжигать его локально в какой-то области не получится.

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Любимые многими девушками упражнения на пресс никак не отразятся на сжигании жира в области живота, а только укрепят мышцы. То же касается обручей: ни живот, ни бока не станут от них меньше.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Махи ногами тоже не эффективны при жиросжигании, единственное, что они могут дать – это укрепление мышц бедра, и то при соблюдении определенных правил выполнения.

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Напомним, голливудская звезда Ева Лонгория показала спортивную фигуру и любимые упражнения.