Експерт дала поради, як добитися плоского живота

Спеціаліст назвала 4 напрямки, на які потрібно звернути увагу

Правда жизни в том, что своим животом, складками, валиками на боках, выпирающими из-под пояса джинсов, недовольная каждая вторая девушка - даже те, у кого вроде бы нет проблем с лишним весом. Эксперт по похудению и здоровому питанию Катя Медушкина, которая ранее развенчала основные мифы о похудении тех, кому за 40, дала в своем Instagram полезные советы для тех, кто мечтает похвастаться кубиками пресса.

"Я выделила 4 основных направления, над которыми нужно работать, чтобы получить плоский животик", - отметила специалист.

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Питание

Не устану повторять, что питание, это 80% успеха. Можно жить в спортзале и качать пресс до посинения, но если его накрывают толщи жира, никто вашей талии никогда не увидит.

Что делать? Почистить свой холодильник и рацион от всякой гадости, сбалансировать свое питание по нутриентам, разделить его на 5-6 приемов пищи - завтрак, обед, ужин, два перекуса + перекус перед сном. ⠀

Фото: (unsplash.com)

Тренировки

Забудьте про обручи навсегда и про качание пресса каждый день. В приоритете должны быть силовые тренировки, направленные на жиросжигание. Не забывайте про статические тренировки, которые включают в работу красные (медленные) мышечные волокна, использующие в качестве энергии жировые запасы.

Помним про вакуум!



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Фото: (unsplash.com)

Осанка

С точки зрения эстетического восприятия фигуры, правильная осанка - самый быстрый способ стать стройнее. Но, благодаря правильной осанке с вами произойдут следующие изменения: уйдут хронические головные боли и боли в спине, так как неправильная осанка, не дает нужную нагрузку на мышцы и многие из них слабеют, следствием чего могут быть защемления некоторых отделов позвоночника. улучшится общее кровообращение при восстановлении правильной осанки, улучшается сон и общее самочувствие.



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Фото: (unsplash.com)

Уходовые процедуры

Что дают уходовые процедуры:

улучшение лимфотока и устранение задержки жидкости в тканях

активизация кровообращения в зонах скопления целлюлита

повышают тонус кожи.

Вот такие простые, но действенные советы помогут стать вам стройнее и увидеть в зеркале плоский животик.

Фото: (instagram.com/katya_medushkina)

Напомним, диетолог назвала коварные привычки, которые мешают сбросить вес.

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