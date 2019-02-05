Експерт дала поради, як добитися плоского живота

Фото: (instagram.com/katya_medushkina)

Спеціаліст назвала 4 напрямки, на які потрібно звернути увагу

Правда життя в тому, що своїм животом, складками, валиками на боках, що випирають з-під пояса джинсів, незадоволена кожна друга дівчина - навіть ті, у кого начебто немає проблем із зайвою вагою. Експерт по схудненню і здоровому харчуванню Катя Медушкіна, яка раніше розвінчала основні міфи про схуднення тих, кому за 40, дала у своєму Instagram корисні поради для тих, хто мріє похвалитися кубиками преса.

"Я виділила 4 основних напрямки, над якими потрібно працювати, щоб отримати плоский животик", - зазначила фахівець.

⠀

Харчування

Не втомлюся повторювати, що харчування, це 80% успіху. Можна жити в спортзалі і качати прес до посиніння, але якщо його накривають товщі жиру, ніхто вашої талії ніколи не побачить.

Що робити? Почистити свій холодильник і раціон від усякої гидоти, збалансувати своє харчування за нутрієнтів, розділити його на 5-6 прийомів їжі - сніданок, обід, вечеря, два перекуси + перекус перед сном. ⠀

Фото: (unsplash.com)

Тренування

Забудьте про обручі назавжди і про качання преса щодня. У пріоритеті повинні бути силові тренування, спрямовані на жиросжигання. Не забувайте про статичні тренування, які включають в роботу червоні (повільні) м'язові волокна, що використовують в якості енергії жирові запаси.

Пам'ятаємо про вакуум!



⠀

Фото: (unsplash.com)

Постава

З точки зору естетичного сприйняття фігури, правильна постава - найшвидший спосіб стати стрункішою. Але, завдяки правильній поставі з вами відбудуться наступні зміни: підуть хронічні головні болі і болі в спині, так як неправильна постава не дає потрібне навантаження на м'язи і багато з них слабшають, наслідком чого можуть бути защемлення деяких відділів хребта. Покращиться загальний кровообіг при відновленні правильної постави, поліпшується сон і загальне самопочуття.



⠀

Фото: (unsplash.com)

Доглядові процедури

Що дають процедури догляду:

поліпшення лімфотоку і усунення затримки рідини в тканинах

активізація кровообігу в зонах скупчення целюліту

підвищують тонус шкіри.

Ось такі прості, але дієві поради допоможуть вам стати стрункішою і побачити в дзеркалі плоский животик.

Фото: (instagram.com/katya_medushkina)

Нагадаємо, дієтолог назвала підступні звички, які заважають скинути вагу.

Ми також повідомляли, що колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Котова розповіла, як навчитися обмежувати себе в солодкому на благо фігури.