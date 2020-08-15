Ефективний скраб для тіла з натуральних інгредієнтів: домашній рецепт

Від целюліту, розтяжок та інших шкірних неприємностей можна позбутися за допомогою регулярного скрабування. Кращими вважаються засоби, приготовані своїми руками з натуральних інгредієнтів. Гарбуз – це воістину казковий овоч. Його по праву можна назвати знахідкою для нашої шкіри, оскільки в ньому містяться вітаміни молодості і краси, пише б'юті-блогер Марина на своїй сторінці "Домашній косметолог".



Завдяки унікальному набору корисних речовин, які містяться в гарбузі, вдається уповільнити старіння, повернути шкірі молодість і наповнити її поживними речовинами. Саме з цієї причини маски і скраби з гарбуза користуються великою популярністю у багатьох дівчат.



Під впливом нікотинової кислоти, шкірі повертається колишня свіжість з характерним здоровим виглядом. Для вуглеводів гарбуза характерний тонізуючий ефект. Вміст у складі гарбуза крохмалю забезпечує пом'якшення шкіри та відбілювання пігментованих ділянок.



ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

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1 склянку цукру.

1 стакан м'якоті гарбуза.

10 крапель вітаміну Е.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Подрібніть гарбуз у блендері до стану кашки, добре перемішайте отриману масу з цукром, додайте вітамін Е. Нанесіть скраб на шкіру і помасажуйте тіло 5 - 7 хвилин , потім змийте теплою водою, нанесіть на шкіру улюблене масло, молочко або крем.



Не варто зловживати скрабуючою процедурою. Краще повільно, але вірно досягти бажаного результату, ніж перестаратися і не пошкодити шкіру.



Користуватися скрабом можна не частіше, ніж раз на тиждень. Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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